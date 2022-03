Robert Moreno: "Sentimos frustración y mucha rabia pero el vestuario está unido"

Con un semblante muy serio como no podía ser de otro modo tras la derrota de su equipo, Robert Moreno compareció en sala de prensa en la que señaló que “todos sentimos frustración y rabia. Estamos enfadados y tenemos muchas sensaciones negativas”.

El técnico catalán, al que se le vio incómodo y que no quiso contestar sobre si temía por su puesto, se le vio muy descontento con la actuación arbitral de Pizarro Gómez. En especial por el penalti cometido por Torrente sobre Maxi. No obstante, hizo alusión a que “en uno de los dos primeros goles a balón parado vi un bloqueo muy claro que los árbitros me explicaron a principio de temporada que sería falta, pero tendría yo la vista nublada por el enfado”, ironizó. Robert calificó como “cruel” el penalti con 2-1 en el marcador, una acción que “quiero no valorar en este momento, porque sé que la tarea de los árbitro es muy difícil. Ellos lo vieron clarísimo, pues debe ser penalti”, manifestó.

"Mucho más"

Respecto al resto del choque, apuntó que “merecimos mucho más en la primera parte, en la que nos pudimos ir al descanso ganando, pero seguimos teniendo falta de acierto ante la portería rival”, reconoció. Por lo que se refiere a la segunda parte, indicó que “nos hicieron dos goles a balón parado que además preparamos específicamente cómo defender”.

“Merecimos más en la primera parte, e incluso nos pudimos ir al descanso ganando”

En su comparecencia, muy seria, negó haber dicho en el banquillo “esto es una vergüenza” y matizó que “estaba contrariado porque perdíamos 3-1 con un penalti más que dudoso cuando el equipo estaba reaccionando bien y haciendo un buen partido. Venimos de perder cinco duelos y empatar uno, no voy a estar dando saltos de alegría; es normal que sufra porque queremos regalar victorias a la afición”.

Unión

Por último, en cuanto al estado anímico de sus jugadores quiso ser optimista y declaró que “el vestuario está muy unido, y ahora más que nunca porque cada golpe nos une más. Estamos deseosos de ganar partidos pero no los ganamos. Poco más puedo decir. Estamos muy implicados por el objetivo que tenemos a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo en contra, que son muchísimas. En los últimos partidos nos han pitado muchos penaltis, nos han expulsado jugadores y hemos fallado muchas ocasiones”, concluyó.