La afición del Granada espera los goles de Shon Weissman en la recta final de liga

Shon Weissman se dio un baño de multitudes el pasado miércoles en un centro comercial de la capital en un acto para firmar autógrafos a los aficionados rojiblancos, que esperan que el delantero israelí ofrezca su mejor versión en la recta final de la liga. El ariete llegó el último día del mercado de invierno como el principal refuerzo para la delantera ante la marcha de Matías Arezo a Peñarol de Montevideo, conjunto con el que se ha proclamado campeón del Torneo Apertura de Uruguay.

Y lo cierto es que su puesta en escena no pudo ser mejor. En su primer partido con el Granada CF ante el filial del Villarreal y a los cuatro minutos, marcó con un colocado disparo tras un pase al espacio de José Callejón en el primer balón que tocó. El tanto ilusionó a la afición granadina que parecía que, por fin, su equipo tenía un killer en el área. En la siguiente cita, su debut en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Tenerife, fue recibido con gran entusiasmo. Querían verle marcar en casa. Pero nada más lejos de la realidad.

Pólvora mojada

Desde aquel gol ante el Villarreal B, no ha vuelto a marcar y su equipo lo acusa. Pese a que el Granada cuenta con Myrto Uzuni, que ya suma 22 goles tras disparar a puerta 43 veces, de contar con una cifra normal del ex del Valladolid, el conjunto de Paco López estaría mucho más arriba en la tabla clasificatoria de LaLiga SmartBank. Trece jornadas han pasado desde su debut y la pólvora la tiene mojada el internacional por Israel.

Suma ya 1.256 minutos sin marcar, aunque no en todos los partidos ha jugado. Se perdió una cita por estar con su selección y tras ser padre y verse obligado a viajar a su país, estuvo en el banquillo ante la Unión Deportiva Las Palmas y el Racing de Santander, pero finalmente no saltó al terreno de juego. Y es que sus números y su estilo de juego no ayuda al esquema que suele emplear el técnico valenciano del Granada CF. Weissman es un jugador de área, un rematador pero no es rápido ni regateador, por lo que sufre cuando hay que correr que es como se encuentran más cómodos sus compañeros de ataque como Uzuni, Callejón o Antonio Puertas.

Poca participación

La realidad es que participa poco en el juego porque, además, su equipo no está teniendo en las últimas jornadas un bagaje de llegadas al área que le permita tener ocasiones de gol claras para que las termine de rematar. Y sus números así lo indican. Desde su llegada ha sido titular en nueve ocasiones de las catorce jornadas disputadas, completando los 90 minutos en tan sólo una ocasión, frente al Málaga CF. Ha salido dos veces como revulsivo, sin serlo, y en otras tantas no gozó de minutos.

El internacional israelí tan sólo ha disparado nueve veces a portería

A nivel ofensivo, en los 712 minutos que ha estado sobre el verde, ha disparado en nueve ocasiones en los once encuentros en los que ha participado. Demasiado poco para un jugador que vino con la vitola de haber anotado el curso anterior con el Real Valladolid veinte goles, siendo pieza clave en el ascenso de los pucelanos. No ha dado ni una asistencia y ha sido sustituido en ocho ocasiones. Sin duda, a día de hoy, no está siendo el hombre desequilibrante que se esperaba. Algo parecido a lo que le ocurre a su compañera en ataque Famara Diédhiou, aunque este caso es más sangrante pues el senegalés aún no ha disparado a portería desde su llegada.

Regreso a la titularidad

La pasada jornada, ante el Deportivo Alavés, volvió a la titularidad y aunque no gozó de ocasiones, no cuajó un mal partido. De hecho, fue el protagonista de la presión sobre el central del cuadro vitoriano Abqar que permitió a Uzuni recibir en el área y encarar a Sivera, que lo derribó cometiendo el penalti que materializó el internacional albanés. Lo normal este próximo sábado ante el Club Deportivo Lugo en el Estadio Nuevo Los Cármenes es que vuelva a formar pareja con el ‘11’ rojiblanco. Su goles son necesarios en la recta final del campeonato en Segunda División y ante los gallegos, ya descendidos, puede ser un buen momento para ir cogiendo confianza.