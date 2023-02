Fran Sánchez: "Weissman pidió salir al Granada CF tras el partido ante el Valencia"

El director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez, ha confirmado este jueves en rueda de prensa que la salida de Shon Weissman al Granada CF se produjo porque “el jugador pidió salir del club, de manera insistente, tras el partido ante el Valencia".

El máximo responsable deportivo del cuadro de Pucela precisó que en el club blanquivioleta no se habían planteado la marcha del delantero israelí y que esta "ha sido una decisión complicada" porque "se interponen los deseos del jugador con la idea que tenía el club, pero no se puede tener a gente infeliz en el equipo y se optó por dejarle salir".

Un ídolo

"Yo quiero ver la felicidad en la gente que tengo alrededor, y por lo que se ve, Weissman no lo era. Nadie del club le ha dicho que no le querían, eso es falso, porque además somos conscientes de que para la afición es un ídolo, sino que era él el que no estaba bien porque no jugaba los minutos que quería", detalló.

Sánchez recordó que "este año empezó con lesión y luego ha tenido problemas personales, y se ha tratado de ayudarle en todo momento para que volviera a ser el jugador que es y se reencontrara con el gol, pero lo que nadie puede asegurar a ningún jugador es que vaya a tener minutos, porque es el técnico el que decide a quién saca, en virtud de su rendimiento".

"Que digan que no se le quería aquí me indigna, porque yo me equivoco mucho, pero busco lo mejor para los jugadores y para el club"

Por eso, al finalizar el partido ante el Valencia Weissman comunicó que quería salir del Real Valladolid, de manera insistente, y a varias personas. Puesto que el Granada CF había preguntado por él, lo que de inicio se le había trasladado al club rojiblanco fue que “su salida era muy difícil", pero al final cambió para cumplir con los deseos del jugador y dejarle salir cedido, con opción de compra obligatoria si se cumplen ciertos supuestos.

"Si él ha querido salir para tener más minutos, le estoy agradecido, porque ha sido un gran profesional y una gran inversión del club, pero nadie quería que se fuera. El Real Valladolid está por encima de todos, sin excepciones, y el objetivo es ganar y marcar goles, aunque los meta Masip, y tener a los jugadores contentos y comprometidos", añadió.

Indignación

"Que digan que no se le quería aquí me indigna, porque yo me equivoco mucho, pero busco lo mejor para los jugadores y para el club, y por eso tratamos de que volviera a sacar su mejor versión aquí, pero al terminar el partido ante Valencia dijo que se quería ir y, aunque ha sido una decisión dolorosa, siempre le voy a desear lo mejor, como a todos los que han formado parte del Real Valladolid", concluyó el que fuera director deportivo del Granada CF.