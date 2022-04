Mujeres con Iniciativa se expande a nivel internacional

Cuando Elisa Campoy fundó la asociación empresarial de mujeres en Granada ‘Mujeres con Iniciativa’ en el año del 2015, jamás imaginó que podría llegar a posicionarse como una de las asociaciones empresariales femeninas más importantes de la provincia.

Hoy, después de 7 años de existencia, Mujeres con Iniciativa es el grupo de mujeres empresarias más fuerte de Granada, su éxito radica en el trabajo que se realiza día con día de la mano de sus asociadas y dirigidas por una líder que nunca las deja solas, su presidenta Elisa Campoy, la misma Elisa se compara con un club de fútbol en la que ella es la Carlo Ancelotti de su propio Real Madrid, a sabiendas de que el grupo funciona porque se trabaja en equipo y con una integración total de cada una de sus integrantes.

Ni siquiera una pandemia ha podido frenar a este grupo de mujeres incansables, de hecho, la crisis sanitaria ha sido un aliciente para seguir sumando esfuerzos en su objetivo de ayudar a las mujeres empresarias de la provincia.

Durante este año 2022, se han puesto los pilares para dar comienzo a la actividad en la sede de Málaga, sin embargo, el proyecto es más que ambicioso, y es por eso que la asociación empieza a expandirse a nivel nacional e internacional. “Queremos presentar un poco una de las líneas que llevamos que es la internacionalización, lo que pretendemos es que desde Mujeres con Iniciativa y las empresas que hay aquí lideradas por mujeres, se pueda crear un vínculo de colaboración con las empresas del extranjero que son lideradas por mujeres. Pretendemos abrir canales de comunicación para poder interactuar entre nosotras. Nuestro objetivo es que no haya límites, a pesar de ser una asociación local, estamos en el proceso de expandirnos a nivel regional y nacional, ya que nos lo están demandando mucho desde otros lugares de España, y hemos llegado a Alemania, pero daremos el salto a otras partes de Europa”, menciona Campoy.

Voice For Business, la empresa que ha hecho posible esta expansión internacional

Esta expansión a tierras germanas no ha sido nada fácil, y detrás de este gran logro, se encuentra Voice For Business, empresa de Rosa María Castilla, quien se encarga de ayudar a los negocios locales a poder exportar sus productos a Alemania, la propia Rosa nos explica el proceso. “Mi proyecto consiste básicamente en ayudar a las empresas andaluzas o españolas que quieran exportar sus productos o asentar sus empresas en el mercado alemán a poder entrar con garantías de éxito. Hago lo mismo para las empresas alemanas que están interesadas en el mercado español. Yo les hago un asesoramiento inicial, les voy indicando cómo encajaría su producto en el mercado y seleccionamos un producto o un rango de productos que consideramos sería el de mayor aceptación para arrancar. Hacemos un estudio de los productos en el mercado destino para compararnos también con productos similares o de sustitución y ver las posibilidades de venta que vamos a tener, teniendo en cuenta muchos aspectos, los tecnológicos, el precio, el transporte, las ventajas competitivas, las posibles desventajas, los riesgos. Cuando ya lo tenemos estudiado, lo que hago es buscar socios, distribuidores o partners que puedan ser útiles para la empresa de aquí, les presento el producto y ya empiezan las negociaciones, por el precio, las condiciones de envío, posibles adaptaciones al producto, si se le puede hacer o no y así vamos ajustando hasta establecer vínculos comerciales estables y duraderos. Lo ideal es que la empresa tenga varios canales abiertos en el mercado destino donde esté presente con sus productos y que sea con vistas a largo plazo. No nos basta con una exportación puntual o con un único contacto en destino”.

La primera empresa asociada de Mujeres con Iniciativa en dar el salto a Alemania es Sabinor, la cual es dirigida por Sabina Piñar. “Llevamos 40 años y siempre habíamos querido salir a exportar nuestros productos y gracias a la asociación de Mujeres con Iniciativa conocí a Rosa, ella es la que me ha ayudado y cogido de la mano, se ha tomado mi empresa como si fuera suya. Gracias a ello estamos en Alemania, nos ha costado dos años llegar ahí y nos ha costado como empresa porque como el mercado alemán es más estricto, son muy cuidadosos con cada detalle, eso nos ha ayudado a crecer y mejorar nuestro producto mucho más, y eso en España ha tenido una repercusión súper grande porque hemos mejorado la calidad del producto. Estamos innovando constantemente y gracias a Alemania estamos sacando un sillón para personas con sobrepeso que está teniendo gran aceptación tanto aquí como allá”, nos cuenta Sabina.

Mujeres con Iniciativa empieza a dar pasos gigantes, pero es solo el principio de un crecimiento que ha sido exponencial en los últimos años, se ha empezado por Alemania, pero la asociación ya tiene vínculos con varios países de América Latina como Colombia y México, además de contar con su propio edificio en el MetaVerso y con la firme idea de abrir su propio club deportivo de Mujeres con Iniciativa, el cual está programado este año.