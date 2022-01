El año de las mujeres empresarias en Granada

Si hay un espacio para las mujeres empresarias en Granada, ese es Mujeres con Iniciativa, la asociación presidida por Elisa Campoy, se ha ganado un lugar en la comunidad femenina empresarial en la provincia nazarí y poco a poco se va extendiendo por Andalucía.

Este grupo de mujeres emprendedoras que nació en el 2015, se ha convertido en una oportunidad para todas las empresarias que han querido empezar un negocio, tal es el caso de Rosalía, Guti, Encarni y Leticia, cuatro mujeres que decidieron abrir una empresa, y que hoy en día pertenecen a Mujeres con Iniciativa y que poco a poco han logrado sus objetivos.

Rosalía Gómez es una mujer de familia de médicos, su estirpe generacional la llevó a seguir los pasos de sus predecesores, sin embargo, ella no encajaba en ese perfil y decidió tirar por otro camino. “Veía que no cubría todas las necesidades del paciente, y que le faltaba algo, entonces lo fui buscando, empecé con la homeopatía y luego descubrí las terapias energéticas. Me di cuenta que ahí podía ayudar a muchas personas a través de todo lo que he aprendido, que no sea solamente poner un tratamiento químico. Para ello tuve que emprender yo sola porque estaba fuera de lo habitual que yo hacía. El grupo te ayuda mucho, el ambiente que se respira te impulsa, es muy bonito, vamos todas a una”.

Una asociación que ofrece muchas oportunidades a las mujeres empresarias

Caso similar al de Encarni Morales, dueña de La Entremesera con Cariño, un negocio que surgió de una necesidad personal por renovarse en la vida. “La vida se me pone patas arriba y me animan a aprender a hacer trajes de flamenca. Soy de un pueblecito de Jaén y ahí descubro que tengo creatividad desde siempre, pero nunca le había prestado atención. Me salgo de mi zona de confort y me vengo para Granada, me hablan de la asociación y decido emprender. No vengo de familia de empresarios, así que tuve que aprender desde cero, decido ser mi propia jefa, esforzarme para mi, sabía que no sería fácil porque hay competitividad, pero creo que lo me hace diferente es el trato que le doy a mis clientes, llevo seis años luchando, estoy yo sola. Mujeres con Iniciativa me ha empujado a seguir adelante, hay muchas mujeres con experiencia en el grupo de las cuales aprendemos mucho”.

Mujeres como Guti, quien junto a su socio, lleva 31 años manejando DUO Peluqueros, un negocio que se mantiene siempre a la vanguardia y que está en constante formación. “La empresa ha logrado salir adelante con mucho trabajo e ilusión. Nos formamos y procuramos mantener siempre esas ganas y motivación del principio. Es complicado porque es una calle muy céntrica, tenemos un equipo de 20 colaboradores que hacen que la marca vaya a donde está. Hacemos varias formaciones a lo largo del año, no solo los empleados, sino nosotros también, debemos estar preparados para ofrecer el mejor servicio nuestros clientes. Llevo cinco años en la asociación, Elisa es mi amiga y ella fue la que me empujó a entrar. Este grupo es muy potente porque nosotras hacemos que sea así. Cada una aporta lo que puede, llevando más años de experiencia puedes ayudar más, pero muchas veces las personas nuevas que llegan te dan una lección, esa de seguir con esa ilusión con la que empezaste. Cuando llega alguien nueva ese chute de ilusión fresca de montar una empresa se renueva. Siempre sacas algo de alguna, y yo desde que estoy en la asociación he renovado mi empresa porque lo más importante es mantener la ilusión, siempre hemos sido pioneros en darle la vuelta a las situaciones adversas, si algo no funciona se cambia. Yo animo a las personas a perseguir su sueños, tienes que seguir tus sueños, debes arriesgarte y salir al mundo a mostrar de lo que eres capaz”.

Leticia Rodríguez es otra mujer que decidió emprender su propio negocio, ETER Fragancias nació hace más de 30 años como resultado de una necesidad de refrescar una empresa de perfumería y cosmética que se vio obligada a cambiar después de la crisis del 2011 cuando se metieron las grandes superficies que tanto daño hizo al mundo de la perfumería. “Ahí entendí que tenía que renovarme y cree mi propia marca de perfumes de tendencia basado en las pirámides olfativas de grandes firmas y otros de creación propia. Empecé con una pequeña esquina en el local, al ver la gran aceptación que tuvo, decidí crear un negocio de franquicia y me ha ido muy bien. Me ha ayudado mucho la asociación, comencé en el 2015 y la verdad que es un mundo que me abrió los ojos, animo a todas las mujeres a unirse a la asociación.