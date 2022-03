“Me hace mucha ilusión volver a compartir escenario con Plácido”

Pocas artistas pueden presumir de haber estado en los mejores escenarios internacionales, tal es el caso de Mariola Cantarero, la soprano granadina que ha maravillado al mundo de la ópera con sus grandes actuaciones. Cantarero empezó a cantar desde muy pequeña realizando sus estudios en el Conservatorio de Granada para, posteriormente, ampliar su formación con el Catedrático de canto Carlos Hacar.

Su carrera se perfeccionó con Ruthilde Böesch en Viena y entre sus galardones se encuentran distintos premios en diferentes concursos internacionales de canto como el “Francisco Viñas”, “Operalia´99”, “Pedro Lavirgen” y “A.S.L.I.C.O. 2000”. También ha recibido grandes reconocimientos por su trayectoria como “Premio ópera Actual”, “Revelación del círculo de amigos del Liceo”, “Premio Imagen de la Ciudad de Granada”, “Ojo Crítico de RNE”, “La Mención de Honor de la Diputación de Granada”, “La Medalla de Oro de la Ciudad de Granada”, así como “La Medalla de Oro de Andalucía”.

Mariola atendió a Granada Hoy para contar su presente, los planes que tiene a futuro, y por supuesto su reencuentro con Plácido Domingo el próximo 26 de marzo en el 140 aniversario del Teatro Calderón de la Barca en Motril.

–¿Cómo ha empezado este año 2022?

–La semana que viene debuto con ‘Norma’ en Granada, es una obra con un reparto internacional maravilloso y estoy muy feliz de estrenar aquí. Además la hago para la Asociación CRIS contra el cáncer en el teatro Medina Elvira de Atarfe. También seguimos con Tierra de Talento, pero ahora mismo el programa ya lo hemos terminado después del festival del 28 F y la sexta temporada se estrenará en breve, será a finales de marzo que empezaremos otra vez a grabar.

–¿Cuál es el futuro de Mariola Cantarero para este nuevo año?

–Por el momento estoy haciendo cursos especializados una o dos veces al año a través de la academia Manuel de Falla. Luego tengo el concierto con Placido que será una cosa histórica y después voy a parar un poquito ya que no he parado. Seguimos con la sexta temporada del programa y luego tengo una serie de conciertos muy bonitos, hay uno que me hace mucha ilusión que es para el centenario de la Base Aérea de Armilla que lo haré también en Granada con una banda militar y se hará dentro del Festival de Música y Danza de aquí. El verano se presenta lleno de cosas y de proyectos, seguimos con los conciertos con Marina Heredia, estaré bastante atareada, pero muy contenta. En cuanto al tema de las obras, intentaré compaginar dos mundos distintos, pero es verdad que ahora me quiero centrar más en lo que es mi vida personal, llevo más de 20 años cantando, tengo un niño pequeño e intentaré no tirarme meses enteros fuera de casa, que es lo que supone las grandes producciones, las seguiré haciendo, pero seleccionando muy bien lo que quiero y lo que no quiero hacer.

-¿Qué representa para Mariola Cantarero este reencuentro con Plácido Domingo?

–A Plácido le tengo mucho cariño, salí de su concurso, gané el Operalia en Puerto Rico, he cantando con él en varias ocasiones y será reencontrarnos después de años. Para mi es un maestro y me hace gran ilusión compartir escenario con él, a parte de a nivel artístico, a nivel personal porque es reencontrarme con alguien que siempre me ha dado buenos consejos y es referente para muchos cantantes de ópera. Además será en Granada y eso es lo más importante, que estamos en casa y él vuelve después de muchas décadas de no estar aquí, cuando vino estuve como espectadora y esta vez estaremos juntos en el escenario. Estoy muy feliz de estar en casa y sobre todo, de qué va a hacer algo histórico con el 140 aniversario del Teatro Calderón de Motril en el que vengo cantando desde chiquitita y le tengo mucho cariño, quiero muchísimo a la ciudad de Motril, yo veraneo en sus costas, así que esperemos que la gente lo disfrute, va a ser un repertorio precioso y muy cercano, con una maravillosa orquesta que, tengo que decir que el concertino será Jesús Reina que es quien me acompaña en el jurado de Tierra de Talento, así que doble emoción porque estaré con mi querido amigo Jesús, un maravilloso violinista. Será un concierto imperdible.