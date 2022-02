'The Batman': Revelados tres minutos del metraje a causa de una filtración

La nueva película del vigilante de Gotham está causando una gran expectación entre los fans. Bruce Wayne vuelve a la gran pantalla, esta vez encarnado por Robert Pattinson. Tras la filtración de una escena en Internet, Matt Reeves, director de la cinta, ha decidido compartir la escena con los fans para ofrecer un nuevo vistazo de la cinta, que tendrá una duración aproximada de tres horas.

La escena filtrada, y posteriormente confirmada como metraje oficial, está presente en los tráilers previos y muestra un funeral al que asisten distinguidas figuras de Gotham, entre las que se encuentra el multimillonario Bruce Wayne. En ese momento, el villano Enigma aparece con un mensaje explosivo para Batman.

"Muchos de vosotros puede que hayáis visto esta escena de The Batman filtrada online, así que he decidido ponerla en mi Vimeo a 4K. ¡Las entradas anticipadas salen a la venta el 10 de febrero! Mientras tanto, espero que disfrutéis este adelanto... ¡The Batman sale solo en cines el 4 de marzo!" explica Matt Reeves en su cuenta de Twitter.

Many of you may have seen this scene from @TheBatman floating around online, so I decided to put it on my vimeo in 4k. #AdvanceTickets go on sale 2/10! In the meantime, hope you enjoy this sneak peak... #TheBatman comes out #OnlyInTheaters on March 4th!https://t.co/ZIA8RjHqen