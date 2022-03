Distopías, terror y nominadas a los Goya: La lista de películas gratuitas en RTVE para el fin de semana

La plataforma de streaming gratuita RTVE reúne un catálogo completo con contenidos de pago en Netflix, HBO o Prime Video, sin embargo, para los espectadores pasa desapercibida. Aquí podrás encontrar una lista temática de las películas gratuitas disponibles en la plataforma pública para disfrutar el fin de semana de la forma más económica:

Éxitos en Somos cine

El Hoyo (2019)

Una de las películas españolas más infravaloradas de los últimos años. La película de Galder Gaztelu-Urrutia se ambienta en un futuro distópico. Dos personas por nivel. Un número desconocido de niveles. Una plataforma con comida para todos ellos. ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están arriba? ¿O de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si lo descubres demasiado tarde, no saldrás vivo del hoyo.

El Goya es para...

Caníbal (2013)

La película del ejidense Manuel Martín Cuenca es un contenido thriller rodado en las calles de Granada. Carlos (Antonio de la Torre) es el sastre más prestigioso de Granada. Un hombre respetable. Sus pasiones son el trabajo y sobre todo la comida, pero no come cualquier cosa: se alimenta de mujeres desconocidas, con las que no tiene ningún vínculo emocional. Esa situación cambia el día en que conoce a Nina, una joven rumana que busca desesperadamente a su hermana gemela, que ha desaparecido hace unos días.

Para los románticos

Sin fin (2018)

Este fantástico drama de los hermanos Esteban Alenda, nominados a mejor dirección novel, es protagonizado por unos excelsos Javier Rey y María León. Javier viaja en el tiempo para reescribir su último día junto a María, el amor de su vida. Recuerda y revive con ella el momento en que se conocieron años atrás, para conseguir que María vuelva a ser la chica alegre y risueña de la que una vez se enamoró… y de la que se volverá a enamorar.

Películas que fueron libros

Francisco, el padre Jorge (2015)

Esta película argentina, basada en el libro de Elisabetta Pique, se plantea cómo llega un adolescente que descubrió su vocación religiosa un día primaveral a ser el Papa Francisco (Darío Gandinetti). El largo, duro y emocionante viaje de un jesuita que llega a ser arzobispo de Buenos Aires durante muchos años es lo que investiga una joven periodista española (Silvia Abascal), después de conocer en el cónclave de 2005 a Jorge Mario Bergoglio. La reportera está escribiendo un libro en el que habla de su permanente lucha contra la pobreza, la prostitución, la explotación laboral, la droga y la corrupción.

Si te apetece pasar miedo

La comunidad (2000)

Este clásico de Álex de la Iglesia es una imprescindible de la cinematografía española. Julia (Carmen Maura), una mujer madura que trabaja en una agencia inmobiliaria, encuentra 300 millones escondidos en un piso. A continuación se traslada al apartamento de arriba y esconde el dinero, pero tiene que enfrentarse a la desquiciada comunidad de vecinos, encabezada por un administrador sin escrúpulos (Emilio Gutiérrez Caba), que hará todo lo posible para retenerla y quedarse con la fortuna.