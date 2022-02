Las series de estreno en Prime Video para el mes de febrero: Maisel, Reacher, LOL... y mucho más

Prime Vídeo continúa con su apuesta por superar a Netflix como plataforma líder del panorama internacional y, aunque continúan ampliando su catálogo con películas interesantes, las series originales son su mayor baza.

La plataforma calienta motores para su mayor apuesta anual, que si el año pasado fue 'La rueda del tiempo', un batacazo en términos de repercusión, este año será la serie basada en la exitosa saga 'El señor de los anillos', que se estrenará en septiembre.

La maravillosa Mrs. Maisel - Nueva Temporada

Llega la cuarta temporada de una de las series más interesantes del catálogo de Amazon. Dos años después de la tercera temporada, a causa de la pandemia, los años sesenta vuelven al salón con la historia de Midge, una mujer cuya vida como esposa y madre da un giro inesperado cuando, tras ser abandonada por su marido, descubre un talento desconocido para la comedia. En esta nueva temporada, la aclamada serie creada por Amy Sherman-Palladino ('Las chicas Gilmore') vuelve con Rachel Brosnahan y Alex Borstein como protagonistas principales.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Reacher - Temporada 1

La nueva serie original de Amazon Prime Video basada en las historias escritas por Lee Child llega para contar la historia de Jack Reacher. Tras un pasado como policía militar, el protagonista decide vivir apartado del mundo digital para comenzar una nueva vida y pasar desapercibido. Poco después llegará el caos cuando pasa a ser sospechoso de un asesinato que no ha cometido.

Fecha de estreno: 4 de febrero

Phat Tuesday - Temporada 1

La serie documental de tan sólo tres episodios narra la historia de 'The Comedy Store', un club de la comedia que lanzó a la fama a muchos humoristas negros en Los Ángeles en los años noventa. Guy Torry, fundador y presentador del club produce esta docuserie junto al director Reginald Hudlin.

Fecha de estreno: 4 de febrero

LOL: Last One Laughing Canada - Nueva temporada

La versión canadiense de la exitosa serie de comedia internacional LOL enfrenta a los mejores comediantes y humoristas del país con un reto muy complicado: no reírse. 'LOL: Last One Laughing Canada' cuenta con la participación de Jay Baruchel como anfitrión y Carolina Rea, Debra DiGiovanni, Jonathan Lajoie, Brandon Ash Mohamed, Andres Phung y Mae Martin, como parte de los comediantes que participarán en el reto.

Fecha de estreno: 18 de febrero

Otras series de estreno:

Sofia Niño de Rivera: Lo Volvería a Hacer - Nuevos episodios (2021)

Club de chicas malas – Temporadas 15-16 (2016)

The Legend of Vox Machina - Nuevos episodios (2022)

Khloe & Lamar – Temporadas 1-2 (2011)

Key & Peele – Temporadas 1-2 (2012)

Kardashian – Temporadas 1-3 (2017)

Nathan para ti – Temporadas 1-2 (2013)

Adictos al trabajo – Temporadas 1-7