'The Batman': Confirmadas las escenas postcréditos de la película de Robert Pattinson

Por más versiones que ya hayamos tenido del murciélago de Gotham, los fans están ansiosos por el estreno de la nueva versión del personaje. Las críticas están acompañando, Robert Pattinson convence sólo con verlo en los tráilers y la promoción de la película está siendo un bombardeo de hype que atrae a fanáticos y escépticos, además, las críticas están acompañando antes de su estreno este viernes.

La nueva versión de Bruce Wayne dirigida por Matt Reeves contará la historia de un Batman que patrulla las calles de Gotham lleva combatiendo el crimen durante tan sólo dos años, por lo que es inexperto y se ve superado por las trampas planteadas por Ridler, un villano que promete convertirse en icónico gracias a la interpretación del hipnótico Paul Dano.

Han llegado para quedarse

La costumbre de incluir una escena que adelante la próxima película de la saga, o del Universo Cinematográfico en el que se encuentre la película, es una de las prácticas más comunes en el cine superheroico para enganchar a los espectadores a las sagas. Sin embargo, en su ánimo por diferenciarse en fondo y forma de las cintas del género, 'The Batman' también se diferenciará en estos efectos a sus rivales. Y es que 'The Batman' no contatará con una escena postcréticos.

Eso sí, Matt Reeves ha dejado una pista al final de los títulos de créditos. La única pista que los fans van a seguir, emulando el método de investigación del murciélago de Gotham, es que los fans deberán prestar mucha atención en todo momento para descubrir una especie de 'teaser' muy corto, por lo que después de tres horas de metraje, los espectadores deberán esperar un poco más para salir de la sala.

"En el segundo año de su lucha contra el crimen, Batman investiga la corrupción que recorre Gotham City y cómo conduce hasta su propia familia, mientras se enfrenta a un asesino conocido como Enigma", reza la sinopsis. La película ya cuenta con 28 críticas profesionales en Filmaffinity, 26 positivas, 11 neutras y tan sólo una tajantenemente negativa.

'The Batman' cuenta en su reparto con Zoë Kravitz como Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright como James Gordon, Paul Dano como Edward Nashton/Enigma, John Turturro como Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred Pennyworth y Colin Farrell como Oswald Cobblepot/Pingüino.