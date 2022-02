Víctor Palomero abandona el papel de Alba Recio en 'La que se avecina': "Los actores necesitamos evolucionar"

Después de que Telecinco y Amazon Prime Video confirmaran tres entregas más de la popular 'La que se avecina' su reparto tendrá una ausencia con la que no contaban. Víctor Palomero, actor que interpreta a uno de los rostros más reconocidos de la serie, Alba Recio, confirmó a FormulaTV que no volverá a interpretar el papel: "En esta próxima temporada no estaré".

El actor se ha mostrado muy agradecido a la serie a lo largo de los años, puesto que como ha comentado en diversas entrevistas, en el momento en el que comenzó a formar parte de Mirador de Montepinar trabajaba como camarero sin oportunidades en el mundo de las series. Ahora se muestra agradecido, pero expresa su necesidad de avanzar como profesional formando parte de otros proyectos: "Me he hecho adulto con 'LQSA' y necesito trabajar en otras cosas. Siempre acojona dejar una serie de éxito, pero ha sido una decisión consensuada (...) Pese a que me duele, no somos funcionarios y los actores necesitamos evolucionar" . No obstante, no cierra la puerta a un regreso en un futuro: "No descarto que Alba pueda volver, porque he sido muy feliz".

Palmero ha participado en hasta 61 episodios de la serie, y aunque el actor no formará parte de la nueva temporada, sí que se muestra interesado en el futuro de los vecinos de Montepinar, que al final de la temporada 12 abandonaron el edificio para tener un nuevo comienzo: "Tengo muchísimas ganas de saber qué va a pasar con la nueva temporada y sus nuevos platós. Tengo muchísima curiosidad".

Palomero se encuentra de gira por toda España con la obra 'Johnny Chico', un papel que le está llevando hacia mejores puestos ya que el éxito de su interpretación le ha valido la nominación a Mejor Actor Revelación por parte de la Unión de Actores y Actrices.

Además, a partir del 9 de septiembre le podremos ver en la película de Martín Cuervo, 'Todos lo hacen'. El reparto lo completan Toni Acosta, Carlos Santos, Julián López, Salva Reina, Mariam Hernández, Pablo Carbonell, Andrea Duro, Kira Miró o su excompañera, Macarena Gómez. La trama aborda la historia de varias parejas que se ven obligadas a regresar al hotel donde se casaron para solucionar un determinado problema fiscal.

Petra Martínez como ejemplo

La veterana actriz se unió al reparto de 'La que se avecina' hace unas temporadas y a partir de ese momento pasó a ser reconocida por los espectadores del mundo de las series. La linarense no se quedó encasillada en el rol cómico y recientemente fue nominada al Premio Goya a mejor interpretación femenina por su papel en 'La vida era eso', la primera película de David Martín de los Santos, de género dramático.