¿Qué veremos en la nueva temporada de The Boys?

El nuevo adelanto de 'The Boys' ha sido presentado en el panel de Prime Video en el South by Southwest (SXSW). El evento fue presentado por Christian Slater, que presta su voz a uno de los personajes de 'The Boys Presents: Diabolical', además de los miembros del reparto y el showrunner Eric Kripke. Los ponentes desvelaron los detalles sobre la nueva entrega de la serie en Prime Video, que promete más de una sorpresa que marcará la diferencia de una de las sensaciones de la plataforma de streaming. El estreno tendrá lugar el próximo 3 de abril.

Seis meses después de la finalización del rodaje de la tercera temporada llega el esperado adelanto. 'Bones' de Imagine Dragons pone la banda sonora al primer vistazo a la nueva temporada de la serie. Nos remontamos al final de la segunda temporada, hablando en clave para los que no la han visto aún, la serie retoma los eventos sucedidos alrededor de la congresista Victoria Neuman, también a la tensión que habrá entre Billy Butcher y Patriota tras la decisión tomada por el hijo del primero. Además, el tráiler también adelanta una imagen que los fans jamás habrían imaginado, y es que el mayor enemigo de los superhéroes, Butcher, hace acto de presencia con lo que parecen ser súper poderes, un cambio de estatus en el personaje que será clave durante la nueva entrega de la serie.

Los principales integrantes de la serie son interpretados por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Elisabeth Shue, Laz Alonso, Tomer Kapon, Chace Crawford, Jessie T. Usher o Dominique McElligott, abandonando algunos de ellos la serie debido a los acontecimientos de la misma. A esta nueva temporada se unen Jensen Ackles ('Sobrenatural'), que dará vida a Soldier Boy, la versión de Capitán América de la serie de Amazon, mientras que Katia Winter ('Dexter') será Little Nina, quien en los cómics era una mafiosa rusa vinculada a Vought, y Laurie Holden ('The Walking Dead') encarnará a Condesa Escarlata. También se unen al reparto Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler y Miles Gaston Villanueva