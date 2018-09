Preocupación en Jaguar y Land Rover por la proximidad del Brexit

El consejero delegado de Jaguar Land Rover, Ralf Speth, advirtió de que una 'mala salida' de Reino Unido de la Unión Europea (UE) puede causar una posible pérdida de "decenas de miles" de empleos, asegurando que no sabe si las plantas de la compañía podrán operar tras el Brexit.

"Mil empleos se perdieron como resultado de la política del diésel y se contarán en decenas de miles si no conseguimos un Brexit correcto", señaló Speth en una conferencia en Birmingham (Inglaterra), en la que también participó la primera ministra británica, Theresa May.

Además, avisó de que "ni siquiera" sabe si alguna de las plantas de Jaguar Land Rover podrá seguir operando en Reino Unido una vez producido el Brexit (el 29 de marzo de 2019).

No obstante, un portavoz del Ejecutivo de Theresa May aseguró que los planes de la primera ministra incluyen propuestas específicas para proteger los puestos de trabajo de la industria utilizando cadenas de suministro 'just in time' (justo a tiempo).

"El plan incluye propuestas específicas para proteger empleos en industrias como la del automóvil que dependen de cadenas de suministro 'just in time'", apuntó.

En este sentido, afirmó que distintas propuestas de May ayudarán a lograr un comercio "sin frincciones" con entre Reino Unido el resto de la UE y que, por lo tanto, el sector automovilístico británico continuará "floreciendo".

El directivo ya advirtió de que el Brexit podría costarle a su empresa una factura anual de 1.200 millones de libras (1.359 millones de euros), subrayando que durante más de 250 años, desde la época de Adam Smith, Reino Unido ha defendido siempre el libre comercio, e indicó que para que la industria de la automoción británica continúe siendo competitiva en todo el mundo y asegure el puesto de sus empleados -300.000 indirectos e indirectos en el caso de Jaguar Land Rover- no se deben imponer aranceles país británico tras su salida de la UE.

Asimismo, resaltó que la electrificación y la conectividad son dos grandes oportunidades económicas y de producción, por lo que un 'mal Brexit' dejaría a los británicos sin la oportunidad de liderar la nueva movilidad inteligente.