Los Cero: "Creemos que hemos cambiado para mejor, hemos envejecido con dignidad"

Los Cero regresan a los escenarios con un concierto el 21 de mayo en el Palacio de Deportes de Granada. Esta actuación no es un espectáculo cualquiera de presentación del disco, ya que será el primero tras la interrupción obligada de la gira de presentación de su álbum La otra vida, que tuvo una gran acogida entrando en el top 5 de la lista oficial de ventas y fue elegido entre los mejores discos de aquel año en distintas publicaciones. Además, con este concierto pretenden celebrar el 40 aniversario desde que iniciaran su andadura en 1982. Servirá por tanto de celebración y de reencuentro con sus seguidores, que disfrutaran de una buena dosis de electricidad y poesía.

-Después de dos años de parón, ¿qué sienten al volver a los escenarios?

-Cuando estás ya un tiempo parado y luego empiezas otra vez, te queda el gusanillo ese de los nervios de la vuelta, de volver a los escenarios. Eso pasa siempre, cuando tienes continuidad en una gira estás más suelto, pero cuando llevas dos años sin tocar, ni ensayar por las circunstancias. Entonces tenemos esos nervios que se tienen. Tuvimos suerte y pudimos presentar el disco a principios de enero y febrero en 2020, pero nos faltó Granada. Creemos que todo el mundo tiene ganas después de dos años y después de cómo fueron los últimos conciertos con el público sentado con esas restricciones tan grandes.

-¿Por qué han escogido Granada como la primera ciudad de la vuelta a la gira?

-Lo teníamos pendiente. Era uno de los conciertos más importantes de la gira que teníamos previsto y desgraciadamente, lo dejamos colgado. Pensamos que lo mejor era empezar por aquí, por lo que pueda pasar. Obviando un festival en el que tocamos en 2019, desde Resurrección, hace seis años que no tocamos un concierto en Granada para nuestro público. Tenemos que presentar el disco que se nos quedó colgado por la pandemia.

-¿Cómo llevaron el éxito su último álbum La otra vida?

-Lo más importante para nosotros es el hecho de haber hecho un trabajo que tenga esa aceptación, esa buena crítica después de veinticinco años sin grabar canciones nuevas. Nosotros teníamos esa autoexigencia y estamos contentos porque parece que ha tenido esa buena acogida.

-¿Por qué le dieron ese nombre?

-El anterior álbum a La otra vida se llama Maniobras de resurrección porque era el disco en directo después de haber vuelto a los veinticinco años. Tenía sentido que fuera La otra vida después de la resurrección. Hay una continuidad lógica y argumental en eso y nos parecía un título muy adecuado, muy sugerente porque ya en sí misma es sugerente, pero además, hace referencia a otra vida de grupo. Tiene muchas lecturas.

-Cuarenta años sobre los escenarios, ¿ha cambiado mucho el panorama musical?

-Primero hemos cambiado nosotros que es lo importante, además creemos que a mejor, hemos envejecido con dignidad. El panorama ha cambiado radicalmente, hay que tener en cuenta que cuando empezamos en el año 1982, la industria discográfica era de una manera, no existían las redes sociales ni siquiera existían los móviles. El cambio tecnológico ha influido también en nuestro negocio. Cuando empezamos nosotros en Granada, no existía el nivel de profesionalización que hay ahora a todos niveles, no solo a nivel musical, sino lo que rodea al hecho musical. Particularmente, Granada ha tenido una evolución como de la noche al día y nosotros nos sentimos un poco protagonistas de ese cambio.

"El cambio tecnológico ha influido también en nuestro negocio"

-¿Se ve en su último disco un cambio muy radical con respecto al anterior?

-Claro, por supuesto. Hay que tener en cuenta que el último disco que grabamos fue en el año 1995. El cambio es evidente, hemos madurado como músicos y como personas y eso se nota a la fuerza. Toda la música que hemos escuchado en estos veinte años tiene que estar reflejada de alguna manera. Además, tecnológicamente, también porque el álbum anterior estaba grabado analógicamente.

-¿Qué temas predominan en La otra vida?

-La otra vida es un disco de rock con nuestra marca, con un estilo consolidado y una evolución temporal debido a que han pasado veinticinco años desde que grabamos el otro. En el tema lírico hay una vuelta de tuerca de nuestros temas clásicos de los años 80 y 90, donde se han tocado temas como la soledad dentro de la multitud, el paso del tiempo, el amor, la muerte… Es un disco que se caracterizaría por ser variado dentro de los distintos palos que solemos tocar, hay cosas más derivadas hacia el folk-rock americano de los 60, también hacia punk-rock británico y todo eso va pasado por la batidora de nuestro estilo propio después de tantos años como grupo.

-¿Comparte rasgos con el resto de sus trabajos?

-Claro, José Ignacio tiene una forma de componer, que a pesar de todos los años que han pasado, mantiene unos rasgos comunes. La temática de las letras es universal y clásica de la literatura de todos los tiempos. Pero la forma de componer que tiene y su influencia se deja ver en lo que empezamos a escuchar cuando teníamos catorce o quince años. Básicamente seguimos siendo eso, con todo lo que hemos añadido a través del tiempo.

-¿Ha influenciado de alguna manera la pandemia en este trabajo?

-El disco salió en octubre de 2019 y nosotros empezamos la gira en diciembre de 2019. Nos dio tiempo a hacer unos diez conciertos y en marzo de 2020 los últimos conciertos que teníamos preparados de la gira hubo que suspenderlos. Coincidió con el comienzo de las medidas restrictivas y el confinamiento. La pandemia claro que nos ha influido, sobre todo en los festivales que teníamos previstos hacer en aquel año. Y nosotros tuvimos suerte porque nos dio tiempo a presentar el disco en algunas ciudades, a otros compañeros no. También hicimos cuatro conciertos que llamaron experimentales en recintos muy grandes en verano con muy poco aforo, unas quinientas personas. Y es verdad que ahí notamos que era algo extraño, la comunicación con el público no era la misma, salir a un escenario grande y ver a la gente sentada y separada con mascarillas.

-Si tuvieran que quedarse solo con una canción del álbum, ¿con cuál sería?

-Es complicado porque cada uno tendrá su favorita, pero podríamos escoger por mayoría Al final. Esta canción la vamos a tocar en Granada en el concierto del día 21, creemos que en directo la canción crece, se presta mucho al directo. Otra cosa que se va a ver en el concierto de Granada es que a las canciones se les tiene que dar tiempo para crecer y a raíz del corte que hubo con la pandemia, esas canciones se han quedado ahí, no hubo tiempo de que se soltaran en el directo. Las canciones, una vez que las grabas, tienen vida propia y hay que darles la oportunidad de crecer en directo.

-Después de la separación del grupo, ¿cómo llevan esta segunda fase?

-Hubo un parón de veinte años y suponemos que el tiempo da una perspectiva de la vida diferente y creemos o por lo menos intentamos llevar el tema de estar un poco más filosóficos. Después de veinte años diciendo que no íbamos a volver más, el hecho de que volviéramos y tuviéramos el éxito que tuvimos nos obligó a seguir y sobre ese camino, intentamos disfrutar. Lo más sorprendente de la vuelta, que pudimos comprobarlo en el 2016 cuando hicimos la gira de Maniobra de Resurrección”, fue lo profundamente que tenía la gente las canciones, las cuales habían sido compuestas muchos años atrás, en los años 80 y 90. Nos dimos cuenta que una de las misiones que teníamos al volver a los escenarios era hacer felices a toda esa multitud de fans que habían estado esperando el milagro.

-¿Cómo definirían su álbum?

-El título del álbum es tan bueno que nos cuesta añadir una palabra. Podríamos decir que es una misión cumplida porque cuando afrontas el reto de sacar canciones nuevas después de tantísimo tiempo, tienes que luchar un poco con la memoria nuestra y de la gente. El público tiene las canciones del grupo muy metidas dentro de sí y presentarles nuevos temas, siempre es complicado. Normalmente la gente suele preferir lo antiguo, no se puede competir contra la nostalgia. Creemos que el reto lo hemos superado con profesionalidad y con esfuerzo, nos planteamos que las canciones que íbamos a grabar no podían desmerecer nuestro catálogo anterior. Pusimos mucho empeño en grabar un disco que estuviera a la altura y creemos que lo hemos conseguido