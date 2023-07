Abdullah Ibrahim triunfa en Jazz en la Costa y recibe la Medalla de Almuñécar

Con un lleno hasta la bandera, el músico Abdullah Ibrahim conquistó el festival de Jazz en la Costa, el certamen estival de Almuñécar. Momentos antes de su intervención fue honrado con la medalla de la ciudad, de manos del alcalde, Juan José Ruiz Joya, el concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, así como distintos representantes del Consistorio sexitano y descubrió la baldosa con su firma en el Bulevar del Jazz, un paseo de la fama particular que cuenta con las rúbricas de grandes artistas de la escena jazzística como Enrico Rava, Chano Domínguez, Chucho Valdés, Eliane Elias, Javier Colina, Kenny Barron, entre otros.

Se trata de un pionero del jazz en el continente africano, su grupo The Jazz Epistles, en el que figuraba el trompetista Hugh Masakela, fue el primer conjunto negro que grabó un LP en Sudáfrica, Jazz Epistle Verse One (1960). Sus primeros pasos a nivel internacional fueron guiados por Duke Ellington, que apadrinó el disco Duke Ellington Presents The Dollar Brand Trio (1963) para el sello Reprise. Desde entonces la carrera de Abdullah Ibrahim, tanto en grupo como en solitario, ha sido universalmente aclamada.

Ha formado parte de la vanguardia jazzística neoyorquina junto a Elvin Jones, John Coltrane, Don Cherry, Ornette Coleman o Paharoa Sanders, y fue pionero del jazz de los años 80 con su banda estadounidense Ekaya.

Durante la entrega de medalla, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, destaca el "orgullo" de contar con su figura en la ciudad, "historia viva del jazz", además de "ser una persona muy comprometida con los derechos humanos. Como alcalde es un honor entregarle la medalla de la ciudad a un referente como él".

Por su parte, el concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, explica que están "muy contentos" tras 36 ediciones de un festival "muy especial" que "nos permite disfrutar de grandes artistas del panorama jazzístico", es "todo un referente en la agenda cultural de toda la provincia, es el tercer festival más importante de España junto con el de San Sebastián y Bilbao, por lo que es un honor".

En el caso de la actuación de Abdullah Ibrahim, señala que es uno de los pocos conciertos que dará en Europa, por lo que "es un privilegio". "Pocos pueden decir que por su municipio han pasado las grandes estrellas del mundo del Jazz, después de 36 años podemos decir que por aquí han pasado un gran número de artistas, y en muchos casos incluso repitiendo, muestra de que les gusta lo que ofrecemos y el ambiente tan especial que se crea entre el público y el artista en el Parque El Majuelo".