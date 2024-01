El emotivo discurso de Abril Zamora a Paul, el granadino de OT 2023, tras su nominación

Abril Zamora, la profesora de interpretación de Operación Triunfo, se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos del talent musical por la forma de vivir cada experiencia con los alumnos y por la cantidad de mensajes de ánimo y apoyo que da en cada una de sus charlas. Tras la última gala, celebrada este lunes, y que ha puesto sobre la cuerda floja a uno de los concursantes granadinos, la profesora de interpretación no ha dudado en mostrarle todo su apoyo y cariño al de Armilla en un momento de bajón.

Paul se hizo con el cariño del público nada más pisar el escenario de OT 2023 con su actuación 'Way Down We Go' de Kaleo, algo que ha ido aumentando con el paso de las semanas tras sus distintas actuaciones y sus momentos de desconexión dentro de la Academia en la sala del piano, donde el de Armilla 'regala' a sus seguidores grandes momentos musicales, sin embargo no termina de encontrar su sitio y se siente distanciado de sus compañeros, tal y como ha asegurado en alguna ocasión.

Hace algunas semanas Paul se sinceró con Abril y le indicó que sentía que no ocupaba el mismo espacio en el corazón de la gente que el resto. "No sé cómo decirlo, si se te viene a la mente alguien, es raro que salga yo". Y tras las nominaciones de esta semana, en la que ningún compañero puso el nombre del granadino en la pizarra para intentar salvarlo, Abril no ha dudado en lanzarle un claro mensaje de apoyo, indicándole que sus compañeros le han dado el "poder" de representar "a mucha gente a la que siempre nos ha pasado esto".

"Vas a representar a los que nos han elegido los últimos para jugar a fútbol porque se nos daba mal, o a los que no nos invitaban a las fiestas", por lo que "es el momento de la revancha de todas esas personas a las que nos elegían las últimas", a la vez que lo invitaba a que se lo tomase como "un regalo y una corona para que nos puedas representar a todas esas personas".

¿Es Abril Zamora maravillosa? MUY https://t.co/9csSSP0RHI — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) January 2, 2024

Un discurso que ha sido muy aplaudido tras saberse que el propio concursante se vino abajo el día de la gala tras llegar a la Academia. Esa noche, y bajo el pretexto de empezar a preparar la canción que defenderá en la Gala 6, Paul se refugió en la sala del piano donde se sinceró con Álvaro Mayo, quién fue finalmente salvado por sus compañeros, y le confesó que le habían dolido las votaciones porque ningún compañero había votado por él. " Siento que si me voy yo esta casa va a seguir igual".