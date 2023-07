Agustín Rivera presenta 'Hiroshima' en la librería Picasso

Hiroshima. Testimonios de los últimos supervivientes, del periodista Agustín Rivera, es una una crónica de los hibakusha, los supervivientes de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, dos de los acontecimientos más impactantes del siglo XX. Acompañado por el poeta Andrés Neuma, este martes a las 19:00 el escritor presentará el volumen en la librería Picasso a las 19:00 horas.

En Hiroshima, la angustia de los afectados se mezcla con la compasión, y cierta dosis de ternura, para componer el relato de sus vidas en las dos ciudades japonesas, convertidas en símbolos de paz; justo cuando regresa el miedo global a las armas nucleares. A través de entrevistas, Agustín Rivera recoge las voces, en primera persona, de las víctimas de una tragedia que marcó su existencia para siempre: el dolor, las secuelas e incluso el sentimiento de culpa por nohaber podido ayudar a otros afectados en peor situación.

El libro narra además la experiencia del autor como reportero de Diario 16, El Mundo y El Confidencial en las coberturas periodísticas en Hiroshima y Nagasaki en 1995, 2001 y 2012. Una obra para descubrir el ruido eterno de los muertos y la capacidad de superación, sin olvidar que somos memoria.

El autor

Agustín Rivera, Málaga, cosecha del 72, supo a los cinco años que sería periodista cuando escuchó a unos señores por la radio cantar goles. No sabía que ese oficio que no sabía nombrar le llevaría a estar treinta años trabajando en periódicos. Ha sido enviado especial a quince países de cuatro continentes. Doctor en Periodismo, enseña su vocación y alienta las carreras de futuros reporteros en la Universidad de Málaga. Es devoto de Leila Guerriero, Tom Wolfe y Chaves Nogales. Hiroshima, testimonios de los últimos supervivientes es su cuarto libro de no ficción.