Antonio Arias 'se enfunda' el traje espacial de Al Worden en su nuevo disco, 'Hola Tierra'

El astronauta Al Worden participó en la cuarta misión de aterrizaje lunar tripulada, conocida como Apolo 15, en 1971. El ingeniero estadounidense pasó tres días solo en la nave que orbitaba la Luna mientras sus compañeros caminaban por la superficie del satélite. Aquella maravillosa experiencia, al alcance de muy pocos, quedó plasmada en su poemario Hello Earth, greetings from Endeavour (1974), donde se puede leer: "Desde aquí parecen todos encerrados en una prisión donde importantes filosofías pasan sin ser notadas, mientras las guerras se propagan. ¿Puede el hombre mirar afuera, al otro lado de la angosta ventana de su vida? Desde aquí nunca me ha parecido tan claro". Antonio Arias 'se enfunda' ahora el traje de Worden para poner música a sus poemas en un nuevo álbum, Hola Tierra, que verá la luz el 23 de abril.

El cantante granadino presentó este martes el proyecto (un libro-disco y un documental) en la sede madrileña del Instituto Cervantes acompañado de su director, el poeta Luis García Montero, y la directora científica del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Isabel Márquez. El artista dio cuenta de la génesis del proyecto y su interés por los poemas de Worden. "Fue un libro muy difícil de conseguir y el contar con la voz y perfecta dicción en inglés de Annie B Sweet en uno de los temas ayudó a convencer a la familia del astronauta", explicó.

"De las expediciones que llegaban a la Luna, muchos astronautas volvieron convertidos en otra cosa distinta: pintor, fundador de una nueva religión, etcétera, estos militares de formación muy estricta viven momentos de epifanías que necesitan desarrollarlos con el arte", contó Arias, que cree que "ningún astronauta sintetiza ni explica tan bien (la experiencias espaciales) como el libro de poesía de Al Worden: el asombro que él percibe no hay palabra que lo puedan expresar mas que a través de una manifestación artística". El artista habla del libro de 16 poemas donde el astronauta de la NASA plasma su experiencia al volver de orbitar la Luna.

"Sus canciones me han ayudado a comprender un poco el mejor el mundo en que vivimos, y en algunos casos han anticipado visiones sobre el mundo en el que habitamos, descubriéndonos de paso al Lorca surrealista o la figura de José Val del Omar y cantando a los satélites", reconoció el periodista César Luquero, encargado de conducir el encuentro. Luquero también recordó el importante papel que ha jugado la ciencia en la carrera del granadino. "En el caso de los Multiversos, convirtiendo al universo en una experiencia artística en sí y no en una metáfora. Multiverso, esta serie de discos que Antonio empezó en 2009, aglutinó a físicos, poetas, escritores y astrónomos para celebrar en aquel momento con apoyo del Instituto Andaluz de Astrofísica, el año Internacional de la Astronomía. Grabó parte del disco en el Observatorio de Calor Alto. Y materializó así un encuentro de lo científico, lo poético y lo musical", destacó.

De mirar a las estrellas desde la Tierra a estar navegando por el universo

Hola Tierra se trata del cuatro episodio de Multiverso. "Los anteriores (trabajos) se dirigían desde la Tierra del universo. Aquí hay un cambio de perspectiva muy importante. Está basado en las experiencia del astronauta. Ese es el punto de partida de Antonio", señaló de manera muy acertada el periodista. De hecho, en el minidocumental de Joel Dalmau Arias dice: "La poesía adquiere otra dimensión. No estamos hablando de Góngora o Lorca, de una poesía clásica o demasiado erudita. Es el hombre el que está dentro de la máquina en el espacio, no es un ojo que mira al espacio".

El músico contó también su relación laboral con el ministro de Ciencia, Pedro Duque -quien participa, además de en el prólogo, en el documental-. "Cuando volvió de su viaje al espacio en el año 98, en Granada se abrió un tablao flamenco y él fue allí. Una amiga mía, la bailarina La Porrona, le dio una de mis maquetas mientras bailaba, porque yo quería colaborar con él, y él terminó por darme su mail de la NASA", relató con humor.

Con la producción de Martin Glover Youth (Pink Floyd, Paul McCartney, The Verve) se reinventa la banda sonora de la carrera espacial. En esta experiencia poética del espacio, Arias cuenta con la colaboración de grandes músicos: el mismo Martin Glover pone el bajo en la mayoría del disco; Richard Dudanski (101’ers), además de tocar la batería en algunas canciones, recita Space Walk dando voz al poeta; y Anni B Sweet pone su voz en dos de los temas centrales del álbum. Junto a estos colaboradores de excepción, a Antonio le acompaña los miembros de Lagartija Nick: David Fernández (batería), Juan Codorniú (guitarra) y JJ Machuca (teclados).

Para Márquez, "es un placer estar en este proyecto al ser la conjunción perfecta de algo que llega a la emoción". "La mejor manera de llegar a la gente es a través de la emoción. En la astrofísica, tenemos la suerte de que podemos llegar fácil a través de la imagen. Las imágenes astrofísicas son imágenes muy bellas que producen emoción. Pero se llega también a la emoción desde la palabra, la poesía y la música. Este proyecto nos da la oportunidad de presentar al mundo parte de lo que hacemos", subrayó la astrónoma. Lo que más le gusta del proyecto es "algo que dice Al Worden en un poema, que habla de la perspectiva". "Es un proyecto de este tipo nos ayuda a tener la perspectiva necesaria para darnos cuenta de quien somos en el universo, cuál es nuestro papel en el mundo y como podemos a través de la palabra, la música y la ciencia ayudar a hacer un mundo mejor", defendió.

García Montero declaró que este proyecto se trata de una oportunidad "muy lógica" para el Instituto Cervantes. "Nos dedicamos a divulgar y defender la cultura en español. Enseñar la cultura nos lleva a un trabajo multidisciplinar. Nuestros proyectos tienen que ver con la ciencia. El español debe convertirse en la lengua de la ciencia y de la tecnología", aclaró el escritor, que sostuvo que "si la ciencia pierde sus raíces y no esta en dialogo con la conciencia humana, lo que sale herido es el ser humano". "Qué cretino es el que se mete con las humanidades o la ciencia, porque todo produce una hermandad para una sociedad más libre", zanjó.