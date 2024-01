'¿Así es la muerte?', el libro definitivo para explicarles a los niños el tema más difícil

Uno de los momentos más difíciles de la crianza se afrontan cuando toca abordar el tema de la partida de este mundo, bien sea el proceso biológico del fallecimiento, bien sea las consecuencias para los que se quedan. Muchas veces los padres abordan la cuestión cuando no se encuentran en el mejor momento anímico y eso puede complicar la gestión del asunto y crear aún más confusión entre los menores. Aunque ningún libro puede sustituir a un abrazo, si puede guiar una charla o completarla después. En ese aspecto, ¿Así es la muerte? 38 preguntas mortales de niñas y niños, es el libro definitivo sobre el tema.

La obra nace con la intención de dar que hablar, literalmente. Para tal fin el volumen reúne cerca de cuatro años de trabajo que empezaron con una serie de talleres en los que participaban niños de entre 5 y 15 años de edad en distintos países del mundo a hacerse preguntas sobre la muerte. "Nos llevábamos un esqueleto o un vampiro para que les fueran planteando cuestiones", cuenta Ellen Duthie, coautora de la obra.

La escritora, traductora e investigadora británico-española está especializada en literatura infantil. Licenciada en Filosofía en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y fundadora de la editorial Wonder Ponder, es autora de la reconocida serie de Filosofía visual para todas las edades y traductora de autores como Maurice Sendak y John Burningham, entre otros. En esta ocasión firma a cuatro manos los textos de la obra junto a Anna Juan Cantavella, doctora en Antropología Social y máster en estudios literarios juveniles. En la actualidad, compagina la docencia, la asesoría, la edición y la investigación con la divulgación de la literatura infantil a través del diseño y la realización de formaciones para adultos y niños.

Juntas elaboraron también un material que ha servido de base a talleres sobre la cuestión impartidos en países tan diversos como México, Argentina, Turquía, Finlandia, Alemania, Reino Unido o Francia. Desde estos mismos rincones unidos a los que ellas impartían en Madrid y Barcelona llegaron más de 700 preguntas de las que las autoras seleccionaron 38 que representaban la variedad y profundidad del interés de los menores por la muerte y cuestiones relacionadas.

Estas 38 preguntas son los capítulos de este libro tierno, que las propias autoras definen como "desprejuiciado, riguroso y extrañamente alegre que invita a conversar, reflexionar e interrogarse sobre la muerte (y la vida, claro)". "Abrir las páginas de este libro es abrir la puerta a la posibilidad de compartir experiencias, temores, curiosidad científica y asombro filosófico en torno a la muerte, con naturalidad y en cualquier momento", agregan.

Pensado para leer en solitario a partir de los 9 años y para lectura compartida a partir de los 6, cuenta también con las coloridas ilustraciones del artista italiano Andrea Antinori, galardonado ilustrador con libros publicados en todo el mundo. Entre otros muchos reconocimientos, en 2023 fue el ganador del Premio Internacional de Ilustración de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia-Fundación SM.

El resultado, con diseño de Studio Patten, es una obra en la que cada capítulo se desarrolla como una carta que da respuesta a una de las preguntas acompañada de su correspondiente ilustración. De tal manera que las exploraciones visuales y epistolares van resolviendo interrogantes filosóficos, antropológicos, científicos, psicológicos y, por supuesto, prácticos.

Ellen Duthie explica que la selección de las preguntas se ha realizado para que sea lo más representativa posible tanto por el género como por la variedad de perspectivas desde las que se puede abordar la muerte, así como por la procedencia geográfica, para dar así cabida a dudas de niños que residen en zonas urbanas y rurales de distintos países. También en cuanto a la horquilla de edad, de forma que se atienda a interrogantes plantean niños más pequeños pero también adolescentes.

Para hacerse una idea de la variedad basta con mencionar algunas preguntas sobre las que las escritoras arrojan luz: ¿Yo me moriré? ¿Cómo se va la piel? ¿Adónde vamos cuando morimos? ¿Algún día todos nos extinguiremos? ¿Por qué en India y Pakistán visten a los muertos de blanco? ¿Quién cuida de los niños cuando los papás mueren? Si se muere alguien a quien quieres, ¿cuánto tiempo estás triste? ¿Por qué se dice descanse en paz, y no descanse divertido? Y como la tarea no es fácil, para no errar el tiro de la autoras han querido contar con la asesoría de dos expertas de ámbitos muy diferentes: la revisión experta de Xaviera Torres Joerges, bióloga; y Montse Colilles Codina, psicóloga.

El proyecto

La Biblioteca de Andalucía de Granada acoge este jueves la presentación del volumen y el proyecto en un acto organizado por la Asociación Entrelibros que contará con la presencia de una de sus autoras, Ellen Duthie, junto a Andrea Villarrubia, Susana Díaz y Juan Mata. Porque ¿Así es la muerte? inaugura también la colección Wonder Ponder Lab, que reunirá libros colaborativos que sean fruto de un proceso de investigación y de talleres, con la participación de público en edad infantil y juvenil.

Una propuesta que llega con el respaldo del galardón al mejor proyecto editorial Wonder Ponder, que ganó el Premio Andersen en esta categoría. El otro aval del libro fue su éxito inmediato. Solo tres semanas tuvieron que reimprimir el volumen y dos meses después de su salida ya habían vendido los derechos del libro a Estados Unidos, Rusia, Argentina, Italia y Brasil.