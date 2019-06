'Azahar', la única película granadina nominada en los Goya 2019, llega a los cines

El esfuerzo tiene su recompensa. El equipo de Azahar, la única película granadina nominada a los Goya este año, verá cumplido un sueño con el estreno este viernes del largometraje de animación. El filme dirigido por Rafael Ruiz podrá verse en las pantallas de cine de media España (Madrid, Málaga, Sevilla, Logroño, Vitoria, San Sebastián, Bilbao). "Aún no me creo que esto vaya a ocurrir después de todo los contratiempos vividos. Es un alivio", reconoce Ruiz al otro lado del teléfono.

Barton Films, encargada de la distribución de la película, está pendiente de confirmar más salas, entre ellas las granadinas. "Azahar no llegará este viernes a las pantallas de cine de aquí, pero posiblemente se pueda ver la semana que viene. Están cerrándolo. No descartamos hacer un estreno en la ciudad en poco tiempo", asegura el director de cine.

El proyecto arrancó hace diez años bajo el nombre de El corazón de la montaña. "Desde entonces, hemos hechos muchos parones. No sabría decirte exactamente cuántos. Hicimos una preproducción con un tráiler de Enrique Gato, creador del personaje de Tadeo Jones", contaba Ruiz en una entrevista con este periódico. La productora Granada Film Factory ha vivido una odisea hasta ver cumplido su sueño.

Lista de cines Bilbao Multicines Cine Antiguo Berri (San Sebastián) Cines Gorbeia (Vitoria) Cines Moderno (Logroño) Cinesur Nervión (Sevilla) Multicines Los Arcos (Sevilla) Cinemax Petrer (Alicante) La Verónica (Antequera) Artesiete Alcalá (Madrid)

La única "espinita" que tiene clavada el director es no haber contado con un buen presupuesto para la animación en 3D. "Hubiera salido quizá una película de la factura de Tadeo Jones. No teníamos dinero para una animación mejor", admitió Ruiz, que no duda en señalar las imperfecciones de Azahar: "Adolece de la factura de animación e iluminación necesaria". El poco presupuesto se suplió por "muchas horas de trabajo e ilusión por delante". El resultado, a pesar de sus defectos técnicos, se traduce en "una road movie entretenida, dirigida a público familiar", resumió.

Sinopsis

La película comienza cuando una de sus protagonistas, Azahar, una niña árabe despierta e inteligente, recibe de su tío Amir el mapa que señala la ubicación de un antiguo tesoro. La leyenda cuenta que el corazón de una montaña se convirtió, con el paso de los siglos, en un poderoso y mágico diamante. La niña parte en busca del tesoro.

Es entonces cuando conoce a Jaime, un niño cristiano que viaja junto a su padrino Gonzalo -conocido en la historia como el Gran Capitán- por tierras moras para negociar la paz con los nazaríes.

Logros de la película

Fue una de las seis producciones españolas seleccionadas para participar en la décima edición del Cartoon Movie, uno de los certámenes de animación más prestigiosos de Europa. Sin olvidar su paso por encuentros internacionales como el Festival Mifa de Annecy, el Festival Mipcom de Cannes y el Animacor de España.