Chico Blanco, Rusowsky y Mareo Afterparty llegan a la Industrial Copera

Industrial Copera dará un concierto este viernes 10 de junio con artistas como Chico Blanco, para el que es su segundo evento en la sala de conciertos y el primer concierto de su gira, y por otro lado Rusowsky, que se estrena en este evento en Granada, como broche final de la temporada electrónica.

La apertura de puertas será a las 21.00 horas. A partir de las 24:00 horas se hará el Mareo Afterparty, una fiesta mucho más electrónica si se compara con la primera parte del evento, con artistas locales mayoritariamente, entre los que cabe destacar Kamala, Gazzi, Le coné b2b Vlaar y Puto amo b2b 8kitoo, con la entrada prohibida a menores de dieciocho años. Mientras que en el jardín estará el dj Nick Carter.

En un principio, las entradas para el evento tienen un precio de diez euros más gastos de gestión. Una vez que estas entradas promocionales se agoten, el precio subirá a quince euros más gastos de gestión.

Los artistas

Chico Blanco recupera géneros como el house de los 90, el techno o el UK garage para cruzarlos con el ADN de la música urbana actual. La sensación tras escuchar por primera vez canciones como WTF Is In My Cup, Positif Siempre o Fantasía es la de estar ante algo totalmente nuevo. Sus letras reflejan el espíritu de una generación que solo quiere "bailar bajo la luz de discoteca" como escape al mundo casi distópico. Junto al también granadino 8kitoo es fundador de MAREO, plataforma que apuesta por la música de baile sin prejuicios e impulsa la nueva ola de artistas de la escena electrónica nacional.