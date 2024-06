Los Cármenes, Saiko y una pedida de mano muy especial

Álvaro Guerra y Valle Hernández nunca olvidarán el día que Saiko cerró temporalmente Los Cármenes para devolver la música a la casa del Granada tras dos décadas acogiendo tan solo partidos y cómo, bajo la atenta mirada de miles de espectadores, sellaban su amor tras diez años de noviazgo.

Pasaban unos pocos minutos de la medianoche, y los 'incondicionales' del de Armilla estaban a punto de presenciar una de las sorpresas más emotivas de la noche. Tras sonar el pegajoso 'X'clusivo' junto a Gonzy y su 'Friki', Saiko pedía un momento de atención y las luces de todos los móviles apuntando al escenario para una de sus canciones favoritas, sin embargo lo que estaba por llegar era toda una declaración de amor en directo.

Sobre el escenario, Álvaro Guerra, amigo de Saiko y Andrés -La Mano de Oro-, pedía perdón a todos los asistentes por interrumpir el espectáculo que estaba ofreciendo el de Armilla. "Me vais a perdonar que me robe el show de Saiko esta noche, me dedico a la música y gracias a ella he conocido a gente increíble como esta persona que está a mi lado, el amor de mi vida", explicaba Álvaro. En ese momento, una gran ovación recorrió hasta el último rincón de Los Cármenes tras averiguar lo que estaba pasando.

"Justo hoy es nuestro aniversario. Diez años juntos, diez años lleva aguantándome. Me parece que no hay un sitio más mágico que Granada para pedirte que te cases conmigo", proseguía Guerra mientras hincaba la rodilla sobre el escenario.

Rápidamente, y tras los gritos de júbilo de los asistentes, Saiko echaba un 'capote' a su amigo para preguntar a Valle si aceptaba la propuesta, que tras unos besos de emoción, y los gritos del público celebrando el momento, aceptaba la petición.

"Esto es mágico, que viva la música, que viva el amor y que viva Granada y Andalucía", concluía el también músico.