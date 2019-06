"De Chicho recuerdo sus intervenciones en off, que por alguna razón me impresionaban mucho; y sus apariciones de final de temporada, enterrando el programa, y recuerdo ponerme triste porque me creía que de verdad el Un, dos, tres... se acababa para siempre", hace memoria el dibujante granadino Rafa Simón, cuyo homenaje a Narciso Ibáñez Serrador se ha traducido en una conmovedora ilustración.

El ilustrador firma una viñeta por donde desfilan personajes de sus programas como la calabaza Ruperta, Botilde (la bota parlante), vampiros y monstruos de todo tipo. "Aparecen todas las mascotas que tuvo el Un, dos, tres... a lo largo de su historia. De izquierda a derecha, el Crack, el Boom, Ruperta, el Chollo y el Antichollo y Botilde. Todas creadas por el también tristemente desaparecido José Luis Moro", precisa el también profesor de diseño gráfico en la Escuela Superior de Diseño de Granada.

¿A alguno de los personajes le tiene especial cariño? "A mi me ha pasado una cosa curiosa con las mascotas del programa, y es que cada vez que cambiaban me hacía mucha ilusión. De niño celebraba la novedad, pero incluso cuando se volvió a la calabaza Ruperta-creo que en la etapa presentada por Jordi Estadella y Miriam Díaz-Aroca- que me pilló más mayor, me alegró por una cuestión nostálgica. Así que a todas le tengo mucho cariño, por eso todas ellas aparecen en la ilustración", destaca.

Este domingo, el inventor de la televisión moderna en España recibirá sepultura en el cementerio de San José, donde está enterrada su madre, la actriz Pepita Serrador, cumpliendo así el deseo del realizador.