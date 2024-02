El Cine Club de la Universidad de Granada regresa al pasado para celebrar su 75 aniversario

El Cine Club Universitario de la Universidad de Granada celebra su 75 aniversario a través de la recreación exacta de su primera proyección (del entonces Cine Club Granada) que se realizó el 1 de febrero del año 1949 en los locales del antiguo cine Aliatar.

Esta actividad se realizará el viernes 2 de febrero a las 20:15 horas, en la Sala Máxima del Espacio V Centenario de la UGR, donde se presentarán las mismas tres películas exhibidas en aquella inauguración del Cine Club, para realizar un verdadero viaje al pasado.

Las películas, todas ellas en versión original con subtítulos al español, que se proyectarán este viernes son: The Memphis Belle: a story of a flying fortress (W. Wyler, 1944), Health for the Americas: the unseen enemy (Walt Disney, 1945) y M – Eine Stadt sucht einen Mörder (El vampiro de Düsseldorf) (Fritz Lang, 1931).

Previamente, a las 19:30 horas, se inaugura en el edificio V Centenario un nuevo espacio expositivo con la muestra Más que imágenes: fotografía y cine en la UGR, organizada por el Área de Patrimonio y La Madraza del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Patrimonio y Relaciones Institucionales.

En esta exposición se recoge una breve semblanza de la historia del Cineclub, con el antiguo proyector de 35 mm y de 16 mm., con los que, desde los años 70, se estuvieron realizando sus sesiones hasta finales del curso 2014-2015 que ya pasó al formato digital. Además mesas de montaje y bobinado, los catálogos usados durante décadas para la contratación de las películas,..., así como otra zona dedicada a objetos pertenecientes al patrimonio audiovisual de la UGR y ligados al campo de fotografía y la proyección de imágenes como estereoscopios, epidiascopio, cámaras fotográficas de fuelle y linternas de proyección que abarcan desde finales del siglo XIX hasta la décadas de los treinta del siglo XX.

A la inauguración asistirá la actriz y directora Lone Fleming, viuda del director del Cine Club de Granada, actual CineClub Universitario UGR, el cineasta Eugenio Martín, quien falleció el año pasado.

La actividad será presidida por el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado Pacheco; y la asistencia de la vicerrectora de Extensión Universitaria, Margarita Sánchez Romero; y el director del Cine Club Universitario, Juan de Dios Salas.