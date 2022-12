Clara Peñalver: "estoy siempre leyendo sobre cualquier tema que me ayude a crear una historia nueva"

Clara Peñalver (Sevilla, 1983) es escritora y asesora creativa afincada en Granada, licenciada en Biología por la UGR. Su carrera como narradora arranca con Sangre, por el cual fue ganadora del Premio a la Mejor Escritora Novel en el Festival Imaginamálaga 2010 y de los libros que forman la serie de Ada Levy (Cómo matar a una ninfa, El juego de los cementerios y La fractura del reloj de arena). Además, ha publicado en el sello Beascoa una línea de libros formada por títulos infantiles. Por otra parte, ha presentado la sexta y la séptima temporadas del programa sobre arte de La 2 La mitad invisible. Sus últimos trabajo editoriales han sido Las voces de Carol (2018), Sublimación (2021), y su último libro, La importancia de tu nombre (2022), publicado por Ediciones B, con el que vuelve ahora a las librerías españolas.

-La mayor parte de su obra es novela negra, ¿ha pensado escribir otro género narrativo? ¿Por qué este?

-Realmente he tocado muchísimos géneros: el infantil, ensayo divulgativo, con pseudónimo, etc. Sin embargo, es cierto que en cuanto a novela me declino más por el género negro, y sobre todo, el thriller. Hay una razón muy sencilla, y es que me estimula mucho a nivel creativo. También es cierto que su ritmo y técnicas pueden ser aplicados en cualquier tipo de género, por lo que no descarto escribirlos mediante las estrategias del thriller.

-Algunas indicaciones acerca de las estructuras y recursos del género...

-Por ejemplo, en La importancia de tu nombre, era crucial centrarme en el problema de la protagonista y ambientar de un modo eficaz la escena. El inicio de la novela es el desayuno, que acompaña en todo momento los pensamientos de Elena. Los aromas, los ruidos, las sensaciones predominan por encima de la descripción sobria de la comida que configura el desayuno. Para imprimir la cadencia de pensamientos, la rapidez con la que se suceden, juego con la longitud de las frases y párrafos. Para los diálogos, que normalmente van seguidos de acotaciones que contextualizan, establezco un juego dialéctico entre el dije y el dijo repetitivo que es de una velocidad vertiginosa.

-Su obra oscila entre la novela negra y los cuentos infantiles, ¿a qué se debe ese interés por la infancia?

-Más que por la infancia, que también, se trata de un interés del funcionamiento cerebral. Realmente fue una consecuencia espontánea de mi propia forma de trabajar, la cual se centra en el disfrute, para ello he investigado sobre cómo funciona el cerebro de un creador y de qué forma potenciar los estados creativos. Acabé generando un método propio, del que me valgo para trabajar, la habitación sellada. Un día descubrí que este también funcionaba con niños, inventando historias y explorando su creatividad y emociones con las mismas técnicas que yo utilizo. Soy casi obsesiva a la hora de documentarme y aprender, estoy siempre leyendo sobre cualquier tema que me ayude a crear una historia nueva.

-El autoconocimiento debe de ser muy importante también para la creación de personajes, que en sus novelas tienen muchas dobleces, así como capacidad de observación.

-Es un poco todo, para poder construir personajes que tengan visos de realidad en la mente de otra persona es necesario conocerse. Personalmente, llevo muchos años peleándome conmigo misma, explicándome por qué funciono de una manera o de otra. También es necesario observar el comportamiento ajeno, no dar por sentada las razones de esos comportamientos y, así, plantearla vinculada a tus personajes. Se trata de trabajar tanto la inteligencia intrapersonal como la empatía.

-¿Cómo crea tantas personalidades y elige entre ellas a un asesino creíble pero inesperado?

-Eso forma parte del juego, y precisamente creo que es lo que hace que me guste tanto. Una vez que ya tengo a los personajes me resulta muy fácil meterme con ellos dentro de la historia y experimentar con el asesino. No planifico cómo estos entran en la trama, ni de qué forma se mueven, ni de que información cuento. No trabajo sobre un esquema previo, se traslada a palabras de la forma que a mí me resulta más creíble, puesto que si no me encaja a mí misma, mucho menos al lector.

"No planifico cómo entran los personajes en la trama, ni de qué forma se mueven"

-¿Alguna vez se ha inspirado en un caso real, aunque no haya resultado una novela periodística finalmente?

-Sí, de hecho, para mí los casos reales son el motor de la creatividad. Por ejemplo, en Sublimación, un caso de corrupción que ocurrió en los años 90 en el cementerio de Granada me inspiró un caso de corrupción en una novela distópica que nada tenía que ver. A la hora de elegir al asesino para La importancia de tu nombre tuve que documentarme mucho en realidades ocurridas en Estados Unidos para acabar confeccionando un personaje que bebe mucho de la realidad de distintos asesinos en serie de la historia estadounidense. Prefiero que sean pinceladas que el motivo principal de la historia.

-Respecto a las reflexiones morales que acaban por exponerse en la novela negra...

-Cuando me siento a escribir la moral y la ética están, en primer lugar, muy intrincadas a lo que yo entiendo de ellas y, por otra parte, acaban por ser ámbitos por los que se mueven mis personajes. Es decir, hay una creación de los mismos valores personalizada y adaptada a cada libro y al distinto comportamiento de los personajes. Más que querer aleccionar, los escritores de novela negra sentimos la necesidad de plasmar cómo percibimos del mundo, y aunque es una forma de protesta, no es único del género.