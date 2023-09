La compañía de teatro de aficionados que agota las entradas con su primer montaje

La Compañía la Fantabulosa vuelve a los escenarios granadinos con La vida resuelta. La obra que ya se estrenó en junio en el Teatro José Tamayo de La Chana colgando el cartel de 'No hay entradas', ha vuelto a repetir la gesta en su próximo pase en el Auditorio de la Caja Rural el día 7 de octubre a las 19:00 horas, una cita para la que también han agotado ya las localidades.

Fantabulosa es una compañía de teatro aficionado formada por cinco docentes amantes de las artes escénicas que se reúnen en 2022 para el montaje de La vida resuelta, primera comedia teatral de Marta Sánchez y Daniel S. Olivas, los guionistas de Siete Vidas y Aída. Por separado, cada uno de los miembros del grupo había tenido su proceso de formación y acercamiento al mundo del teatro, por lo que han podido aportar su experiencia a esta ilusionante aventura en la que se han visto embarcados.

Temas

Dirigida por Camino Martín Santaella, que vio un montaje de la obra hace siete años en Murcia y quedó inmediatamente atrapada. Inmediatamente contactó con el equipo de autores que se mostraron encantado de que la formación granadina llevase también su texto a las tablas.

El éxito de obra según la directora reside en los temas tan actuales que aborda, lugares comunes en la comedia contemporánea, como "las relaciones de pareja" pero con el plus de drama de aspectos como "la insatisfacción de la vida soñada que no se tiene, las hipotecas, los hijos, o los padres separados". "Temas muy de actualidad que funcionan muy bien", comenta.

Elenco

Camino Martín, que también interpreta a Lluvia, es una apasionada del teatro y los musicales. Comenzó su formación teatral en Murcia, donde ha escribió obras dramáticas a la vez que dirigía y presentaba musicales y otras piezas escénicas. Estará acompañada en escena por Germán Campaña, formado en diferentes escuelas de teatro de Granada, con las que ha colaborado en numerosas puestas en escena. Actualmente, compagina su tiempo y su talento con la Compañía Fantabulosa y con la Sabika. En La vida resuelta interpreta a Jaime.

Lydia Carrillo, que da vida a Laura, lleva años formándose en el mundo de la interpretación y colaborando con diferentes grupos de teatro de Granada. Actualmente es profesora de Literatura y Artes Escénicas, fomentando en sus alumnos el amor por el teatro. Juan Hernández, tras formarse en escuelas de teatro y ser un amante del espectáculo, debuta sobre el escenario con La vida resuelta interpretando a Luis.

María del Mar Enríquez (Raquel), es profesora de Artes Escénicas en un instituto de Granada, es una apasionada del teatro que trata de transmitir esa emoción a su alumnado, a quien dirige en numerosas y variadas propuestas que van desde las performances, al teatro social o los musicales.

En cuanto a la parte técnica, los efectos de luz y sonido recaen en Pablo De la Iglesia, Victor Cara María Ilidio y Carmen Olea. La música es reponsabilidad de El Zurdo y la voz en off de Encarni Torres Prieto.

Argumento

Durante aproximadamente una hora y media, unos personajes en el ecuador de sus vidas hacen balance sobres sus sueños y sus logros. En otras palabras, es un montaje sobre la crisis de la mediana edad. El punto de partida es un grupo de personas se reúne en una escuela infantil donde hay una plaza vacante para un niño el curso siguiente. En ese ambiente, hablan, discuten, reflexionan y reviven lo que eran sus vidas cuando ellos pasaron por el jardín de infancia y lo que se han convertido.

La vida resuelta es un retrato de una generación de treinta y tantos o cuarenta años, un grupo de personas que han llegado a un punto en su vida en el que no terminan de estar satisfechos consigo mismos y, mucho menos, felices. Aunque de alguna manera todos han buscado el éxito, cada uno en la forma en que creían, queda un halo de frustración bien porque no lo han conseguido bien porque la consecución de lo que buscaban no es lo que esperaban en palabras de Camino Martín.