‘Conversaciones con José Ignacio Lapido’ se estrena en el Festival Tendencias en Salobreña

La periodista Arancha Moreno publicó su libro Conversaciones con José Ignacio Lapido el pasado mes de febrero, pero hasta ahora no ha podido presentarlo de manera oficial. Como si fuese el propio destino, la provincia de Granada será el escenario donde la escritora estrenará su última obra junto con su protagonista.

Arancha Moreno (Madrid, 1981) tiene raíces granadinas y su madre es de Almuñécar, lugar donde pasaba verano, Semana Santa y otras festividades. Por su parte, es bien conocido que el artista José Ignacio Lapido nació en la capital granadina y ha sido uno de los máximos exponentes del rock español en Andalucía. Ahora, ambos se unen este 4 de agosto en la 30ª edición del Festival Tendencias de Salobreña.

Para la escritora madrileña, estrenar su último libro en tierras granadinas le supone “una ilusión terrible. Con los años he creado un cariño especial a toda la costa y toda la provincia en general”. De esta manera, vuelve a la tierra donde tantas vacaciones ha pasado en su infancia en calidad de escritora, lo cual le supone mucho orgullo: “Es conectar mi pasado con mi presente y quizá con mi futuro, y es una tierra también muy cercana a José Ignacio, lo que hace el momento doblemente especial”.

Moreno, directora de ‘Efe Eme’, planteó explicar la historia de Lapido desde una perspectiva diferente a otras obras ya publicadas: “Creo mucho en su obra y en su cancionero, así que me apetecía ayudar a difundirlo. Además, también me ayudó a entender mucho mejor sus letras. A veces escribes los libros que te gustaría leer, y no existía un libro sobre la trayectoria de José Ignacio y sobre cómo había escrito sus canciones, qué problemas había tenido y qué curvas y baches había encontrado en el camino”.

La idea empezó a plantearse en febrero de 2020, y la primera reunión tenía que suceder el 11 de marzo de ese mismo año: “Nunca me olvidaré de esa fecha”, afirma la autora del libro. No es de extrañar: tuvo que cancelar su viaje a Granada y sustituir las primeras conversaciones por quedadas a través de Skype. Meses después pudieron empezarse a reunir en persona y el proyecto fue cobrando vida hasta febrero de 2021, cuando finalmente vio la luz.

Tal como asegura Arancha Moreno, el público podrá disfrutar del libro tanto si es un gran seguidor de Lapido como si solo conoce un par de canciones: “Creo que los libros los escribo pensando en gente que le pueda gustar la obra de José Ignacio, pero también como una guía para descubrir su obra. Hay muchas pistas que te pueden ayudar a acercarte al autor y a sus canciones”. De hecho, muchos amigos y familiares de la periodista han confesado que han leído el libro sin conocer mucho al artista “y les ha apetecido indagar en él y sus canciones. Creo que es una lectura jugosa y satisfactoria para el seguidor de Lapido, pero también interesante para quien quiere descubrir a un nuevo artista”.

Lejos de la típica biografía autorizada o los ensayos ya publicados sobre el artista, Moreno ha decidido enfocarlo por un género distinto. “Pensé que era más interesante hacerlo en formato conversaciones, reunirnos unos cuantos días y empezar a recorrer su historia desde el grupo 091 hasta la actualidad”. Así, esto supuso hacer de esas reuniones “una conversación más profunda y pausada que las entrevistas habituales de promoción”.

De hecho, José Ignacio Lapido quedó muy satisfecho con el resultado final del libro, tal como afirma la periodista. Aunque admite que el artista es muy prudente y no suele excederse en sus comentarios, sí que afirma que ha notado una complicidad antes, durante y después del proceso de escribir el libro: “Para empezar, ya es un orgullo que haya depositado la confianza en mí para hacer este proyecto, porque él no haría esto con cualquier persona”. Así, Conversaciones con José Ignacio Lapido pasa definitivamente el visto bueno del artista granadino: “Se ha visto reflejado en el resultado y ha estado muy cómodo durante el proceso, lo cual era mi finalidad para poder expresarse libremente”.