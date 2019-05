Cuadernos del Vigía, al rescate de la mitad ignorada

Al terminar la guerra civil, el régimen franquista publicó un índice de autores prohibidos, cuya obra no se editó y fue retirada de bibliotecas. La primera mujer en ocupar un puesto en la lista negra sería Carmen de Burgos, una de las grandes figuras de la historia y la literatura españolas, por su libro La mujer moderna y sus derechos. El franquismo logró silenciarla. Ahora, la editorial granadina Cuadernos del Vigía la rescata del olvido en la valiosa colección La mitad ignorada. Su coordinador, el investigador literario Jairo García Jaramillo, la presentó esta mañana en la Feria del Libro acompañado de las escritoras Nieves Muriel y Elena Medel.

A diferencia de otros proyectos de rescate de escritoras de la Generación del 27, éste "tiene la ambición de sacar a la luz textos de la cultura con la mayor calidad posible", dijo Jaramillo en referencia a la burbuja de las Sinsombrero, a la que muchas editoriales se han acogido sin importarles el contenido -da igual si es un epistolario o un diario; todo vale-, sino el nombre de quien lo firma.

Los cuatro libros publicados recientemente por la editorial de Miguel Ángel Arcas son "textos extraordinarios, joyas incalculables". Hablamos de Los inadaptados de Carmen de Burgos, Surtidor de Concha Méndez, Mientras los hombres mueren de Carmen Conde y La historia de Java de Elisabeth Mulder. El investigador aclaró que el propósito de la publicación de estos volúmenes es "sumarnos a una corriente de investigaciones por parte de muchas mujeres que están rescatando el legado de sus predecesoras".

"La poca calidad -continuó Jaramillo con su discurso- fue la razón por la que estas mujeres estaban ausentes en historia de la literatura y los circuitos editoriales. Esto entra dentro del argumentario machista, que rezaba que si no estaban era porque no escribían al mismo nivel". No es cierto. En la colección La mitad ignorada hay, en palabras del granadino, "obras maestras, textos incuestionables, bien sea por el estilo, la forma, el contenido y el germen de estos proyectos, que nacieron con muchísimas dificultades y con vocación de perdurar". Sin embargo, "lo hemos pagado con la losa del silencio", reprochó Jaramillo.

Concepción Núñez Rey, experta en la obra de Burgos, ha sido la encargada de la edición, la introducción y las notas de Los inadaptados, la primera novela de la intelectual almeriense. Burgos, relata la catedrática en la introducción, "se convirtió el 1 de enero de 1903 en la primera mujer redactora de un periódico con la columna diaria Lecturas para la mujer, que apareció en Diario Universal bajo el seudónimo de Colombine. Esta labor pionera fue sólo el comienzo: recordemos su encuentra sobre el divorcio (1904), sus alegatos contra la pena de muerte [...]. Fundó la Cruzada de Mujeres Española, a cuyo frente reclamó ante las cortes todos los derechos civiles, incluidos el voto".

A lo largo de su vida literaria, subraya Núñez Rey, "la autora acumuló una inmensa cultura y creó una extensa obra -miles de artículos, una docena de novelas largas, un centenar de novelas cortas, numerosos ensayos-". Sin olvidar su labor de "gran polígrafa". "No es comprensible que siga silenciada después de 40 años de democracia. Los inadaptados es una historia maravillosa", destacó Jaramillo.

Elena Medel no conocía La historia de Java de Elisabeth Mulder cuando le ofrecieron escribir el prólogo. "Me interesa todo el potencial simbólico que despliega Mulder aquí. Las siete vida de la gata son también las muchas vidas de Mulder, figura poliédrica, escritora de éxito en casi todos los géneros y traductora", explicó la poeta. Definida por la editora cordobesa como una "pequeña gran obra de ingeniería literaria", la novela da la escritora catalana se caracteriza por una "escritura muy directa, trama sencilla sin dobleces y personajes muy transparentes".

La historia de Java narra las peripecias de una gata que decide vivir libre y salvaje, y que rechaza a quien intenta coartar su libertad. "¿Esta hablando de una gata o de una mujer? Aquí hay algo que me está obligando a pensar", reflexionó la directora de la editorial La Bella Varsovia, que alabó "la voluntad de Mulder de transformar desde la subversión". El libro, recalcó Medel, "establece un diálogo con la tradición y la literatura infantil" para dar a la luz "una obra profundamente moderna, con un sentido muy hondo de la poesía".

Mientras los hombres mueren de Carmen Conde es, según Jaramillo, "el gran libro de poemas de la guerra civil". El poemario, lleno de imágenes y sugerencias, "está atravesado por un inmenso dolor, el dolor de la guerra y de todas las guerras", elogió el investigador. La poeta y dramaturga fue la primera mujer en ingresar como académica de número en la RAE, en 1979, "rompiendo así el fuego y saltando las barreras", indica Alonso Zamora en su Historia de la Real Academia Española.

Cuando Nieves Muriel, la encargada del prólogo de Surtidor de Concha Méndez, estudiaba literatura en la UGR la única que hablaba de la Generación del 27 en femenino era Ángela Olalla. "La violencia del conocimiento universitario va dejando a un lado la palabra y la experiencia de las mujeres mientras que la crítica literaria se ha mantenido sorda. Todas mueren octogenarias con una bastísima producción, pero no llegan al conocimiento académico", criticó Muriel, que ve en la "cultura patriarcal" el motivo del silenciamiento.

La Doctora en Feminismo recordó a Méndez como "una mujer corriente y excepcional, campeona de natación, cineasta, directora del primer corto de cine español, con una poesía riquísima a la altura de sus colegas". "Les pido que investiguen. Todas fueron intelectuales", zanjó Muriel, que no dudó en musicalizar alguno de los poemas. "Ser. / Fábrica de ideas. / Fábrica de sensaciones. / ¡Revolución de todos los motores! / Ser y ser. Energía continua. Dinamismo. Evolución. Y así siempre. / Y cerca de los astros. ¡Ser!", se escuchó al final de la emocionante presentación rodeada de mujeres y envuelta en aplausos.