Diego El Cigala: "Siempre agradeceré a Dios que me pusiera a Bebo en mi camino"

-La gira con la que llega a Almuñécar celebra los 20 años de Lágrimas negras. Tras su publicación en 2003 se convirtió en un éxito internacional reconocido con un Grammy, tres Premios de la Música, un Ondas o tres Discos de Platino en España y uno en Argentina, México y Venezuela. Además, el diario The New York Times lo alaba como Mejor disco del año en el apartado de música latina. ¿Cómo cambió su vida con un éxito tan fulminante?

-Pues sobre todo me trajo muchísimo trabajo, pasar de ser un artista nacional a poder actuar en varios países es un lujo pero también trae mucho esfuerzo. Empecé la aventura que me ha traído hasta donde estoy ahora, siempre agradeceré a Dios que me pusiera a Bebo en mi camino.

-Ha comentado que temas como Corazón loco, Historia de un amor y Dos Gardenias "llegaron a su vida para convertirse en imprescindibles”. ¿Alguna vez le ha pasado lo que cuentan otros músicos de llegar a sentir cierto cansancio de cantar sus grandes éxitos o todo lo contrario?

-La verdad que no, cuando tocamos nuestros temas siempre intentamos hacerlos nuevos y cada noche son diferentes, tienen diferente duración y lo canto de manera distinta. Incluso con una formación de músicos distinta, una guitarra, un mariachi, una trompeta.

-Esta gira, que comenzó en octubre en Texas, le ha llevado por diez ciudades de Estados Unidos antes de aterrizar en España. ¿Cómo la ha afrontado ahora sin la compañía de Bebo Valdés? ¿Ha vivido algún momento especialmente emotivo?

-Ya hace muchos años que mi pianista Jaime Calabuch ‘Jumitus’ cogió ese legado de Bebo para acompañarme en los directos, tanto en los conciertos de Lagrimas Negras y Dos Lagrimas en su día como para el resto de giras que hemos hecho entonces. Ha sido muy natural. Le hemos echado mucho de menos eso sí, aunque en el escenario ha estado con nosotros en nuestro corazón y con su música.

-¿Cómo le ha influido como cantaor esa mezcla con la música cubana y el jazz?

-Muchísimo, he aprendido la cultura de la música latina y cubana. Eso me ha influido mucho a la hora de cantar y de expresar, bien sea tanto en el flamenco como en lo latino. Me ha influido muchísimo.

-Recibió una nominación como Mejor Artista Solista Tropical en los Premios Billboard. ¿Se siente de acuerdo con esa categoría musical?

-No creo que sea mi categoría al 100% pero hay artistas que hacemos cosas que son más difíciles de categorizar y en alguna nos tenemos que incluir. Es parte de lo que me define como músico y no tengo ningún problema porque me nominen dentro de la categoría que vean más apropiada.

-Bebo Valdés nació en Cuba y finalmente se afincó en Benalmádena, Málaga, y usted consiguió la nacionalidad dominicana en 2014.¿Hasta ese punto se hibridaron sus músicas de partida y sus vidas?

-No había pensado nunca en ese paralelismo, pero sí, no se si acabaré mis días en Dominicana o volveré a España en algún momento pero a día de hoy estoy feliz allí. Me gustaría tener esa conversación con Bebo.

-¿Qué relación mantiene actualmente con Fernando Trueba, el productor del disco, que logró vender dos millones de copias?

-Últimamente poca, somos buenos amigos pero hace tiempo que no nos vemos, al menos un par de años que no coincidimos.

-Ha venido en varias ocasiones a la Costa Tropical granadina, ¿qué le une a esta provincia?

-Que mi padre era de Granada. Todavía tengo familia en Íllora y Pinos Puente.

-¿Qué opina del panorama flamenco en Granada?

-El flamenco en Granada goza de buena salud. No está nada mal, hay muchos sitios donde tocar, en las cuevas de Sacromonte, tablaos, hay bastante sitio para el flamenco, sobre todo para personas que están empezando.