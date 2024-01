One Direction, Rocío Dúrcal o Cher: las canciones que sonarán en la Gala 8 de OT 2023

Tras una gala de alto voltaje emocional y la emotiva despedida de Violeta, la motrileña de Operación Triunfo, "The show must go on...", toca volver a reponerse y empezar a trabajar en los nuevos temas que los concursantes tendrán que defender en la última gala con nómada favorito inmune de la edición.

Cada vez quedan menos y la gran final del próximo 19 de febrero se ve cada vez más cerca. Bea y Cris defenderán sus canciones para intentar mantenerse en la carrera por una plaza para dicha final. Aunque antes de eso, iniciarán la octava gala acompañados del resto de compañeros al ritmo de la camaleónica Cher y su himno 'Believe'.

En total nueve canciones, entre los dos duetos, las dos propuestas de los nominados, las cuatro canciones individuales y la canción grupal que Martin, Paul Thin, Bea, Chiara, Ruslana, Juanjo, Lucas, Naiara, Cris y Álvaro Mayo tendrán que defender.

La Gala 8 de Operación Triunfo unirá musicalmente a Paul con Álvaro Mayo para interpretar 'Amapolas', de Leo Rizzi; y a Chiara y Martin para cantar la primera canción del talent musical que se cantará a medias entre el catalán y el euskera, con 'Escriurem', de Miki Núñez e Izaro Andrés; por su parte los nominados de la semana, Bea y Cris, defenderán 'Make You Feel My Love' de Bob Dylan, y el clásico de José Luis Perales, '¿Y Cómo Es Él?', respectivamente.

Por otro lado, Juanjo, el nómada favorito de la semana, interpretará 'Miénteme' de Tini Stoessel y María Becerra; Naiara hará lo propio con 'La Gata Bajo la Lluvia' de Rocío Dúrcal; Lucas defenderá la versión de One Direction del éxito de Blondie, 'One Way Or Another'; y Ruslana cantará 'Miamor' de Aitana y Reels B.