Violeta se despide de 'OT 2023' tras una ajustada votación en la Gala 7

Ya lo avisaba Chenoa nada más comenzar la Gala 7 de Operación Triunfo: daba comienzo una gala de alto voltaje emocional. Con el paso de las semanas la dinámica del concurso se hace más complicada por la implicación de sus concursantes y la de esta semana era una nominación de las que los seguidores del talent musical no querían vivir. De todos los escenarios se planteó el peor: Chiara o Violeta, dos grandes amigas y un destino con sabor amargo para la provincia de Granada que vivió la segunda expulsión de una de sus representantes.

"Empezamos una noche intensa. Como ellas", anunciaba la presentadora. Y dicho y hecho. Dos actuaciones de vértigo: la dulzura de Chiara y su 'The Climb', y el magnetismo y garra de Violeta y su 'Blue Lights', con la que además, la de Motril cierra por todo lo alto un ciclo tras despedirse de la Academia que tantos buenos momentos le ha dado con la canción con la que se presentó al casting de OT en 2020.

Tras la actuación de las dos amigas, Violeta reconocía que había encontrado en Chiara un alma gemela, "nos entendemos muy bien, esta semana además nos encontramos en la misma situación, yo en Chiara encuentro a una amiga y esto me lo llevo para toda la vida".

Y tras vivir todas las actuaciones de los concursantes, en la que ha destacado la de Paul y Ruslana y su ritmo de 'Criminal' y conocer la decisión del público, Chenoa anunciaba un notición que los seguidores del concurso llevan semanas pidiendo por redes sociales: la semana que viene saldrá a la venta un disco recopilatorio con 25 de las canciones que los chicos han cantado en las galas de OT, y con la llegada del esperado disco, y como no podía ser de otra forma, anunciaban también que habrá firma de discos de los 16. Aunque aún no se sabe las ciudades a las que acudirán, una de las que resuenan con fuerza es Granada.

No hay tiempo que perder y la gala continúa. Antes de conocer a los nuevos nominados y tras unas actuaciones de infarto, el público conocía al nuevo expulsado de la semana. Chiara se hacía con el favor del público con un 59,5% de los votos de la aplicación.

Pasado el trance de conocer a la expulsada de la noche, llegó uno de los momentos más esperados de la noche, que suele coincidir cada semana con las encuestas que se hacen por redes, dejando poca sorpresa: el favorito de la semana. El nómada digital de la semana que consigue la inmunidad, 3.000 euros en su cuenta, una clase extra en la disciplina que considere que necesita mejorar. Los tres favoritos de la audiencia esta semana fueron Juanjo, Lucas y Ruslana, y era finalmente Juanjo quien se hacía con el favor del público y se convertía en el nómada favorito con el 33,6% de los votos.

A continuación, el jurado, que en esta ocasión contaba con Rozalén como invitada, nominó a Martin, al considerar que no era su mejor interpretación, y haber estado "a nivel vocal y de afinación, bastante inestable"; Cris, que pese a que a lo largo del concurso le han destacado su calidad vocal y su evolución interpretativa, no convencía con su versión de 'Todo de ti', ""es una canción muy difícil, estamos mal acostumbrados a una afinación muy precisa tuya"; a Lucas, el compañero de canción de Cris, por lo que le daban más o menos la misma explicación sobre la canción; y Bea, al considerar que el nivel del concurso ha ido subiendo y "no es tiempo para probar si algo me sale o no, ya no es tiempo para lucir inseguridad... ahora mismo estáis peleando por los primeros puestos y los temas no pueden estar por encima de ti... notamos que no estás al ritmo que se te pide".

Tras conocerse los cuatro propuestos por el jurado, Noemí Galera aseguraba que Operación Triunfo era evolución y una de las personas que más había evolucionado desde el principio era Lucas, dándole la salvación de esta manera y Martin por sus compañeros, dejando a Bea y Cris como los nominados definitivos de esta Gala 7.