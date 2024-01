Así ha sido el paso de Violeta por la Academia de 'OT 2023'

El paso de Violeta, la concursante motrileña de Operación Triunfo 2023, termina esta noche tras varias semanas aprendiendo, disfrutando y dando todo de sí dentro de la Academia más famosa de la televisión. La granadina ha conquistado el corazón de miles de telespectadores con su sonrisa y simpatía durante un mes de concurso que ha dado mucho de sí para conocer un poco más a la de Motril. Ensayos, confidencias y bailes, pero sobre todo mucha música que suponen un punto y seguido para todo lo que vendrá.

Tras presentarse al casting de Madrid, fue la última aspirante de todos los casting en conseguir el beneplácito del jurado. Durante su presentación explicó que lleva toda la vida metida dentro del mundo de la música, ya que estuvo en el Conservatorio desde los 8 a los 18 años, y su instrumento principal era el clarinete. Violeta se presentó al casting de OT 2020 y se quedó a las puertas de llegar a la gala 0. Tras pasar por las distintas fases, Violeta consiguió una de las 18 plazas disponibles para participar en la Gala 0 de OT 2023 donde defendió 'Crazy' de Patsy Cline.

En el vídeo de presentación que cada concursante publicó para que los seguidores del formato pudieran conocerlos en más profundidad, Violeta aseguraba que había aprendido que a la primera puede que no salgan las cosas, pero "la perseverancia hace que la vida te de segundas oportunidades", en referencia a esta nueva oportunidad tras quedarse en el paso previo de llegar a la gala 0 en la edición de 2020. "He confirmado que lo que más me gusta es la música y pasármelo bien con a gente, pero sobre todo he aprendido que las cosas no siempre tiene que salir a la primera, y no por eso hay que rendirse". Por otra parte, aseguraba que con quién más ha congeniado durante este tiempo es con Denna, Paul y María, pero con Denna no se había separado ni un momento desde que coincidieron en el aeropuerto, y junto con Salma han formado un grupo y se autodenominan como 'Las SuperNenas'. Quizás por eso, las redes aplaudieron cuando el primer reparto de temas las unía para cantar al ritmo de la icónica Kylie Minogue. Los nervios, la escenografía y la puesta en escena les hicieron que no brillasen todo lo esperado, aunque el pegadizo 'Padam, Padam' no dejó de sonar en la Academia ni un segundo y varias semanas después sigue sonando cuando los triunfitos tiene un momento de desconexión y diversión en la sala de ensayos.

Durante la Gala 1 Violeta fue una de las tres concursantes más votadas para convertirse en la nómada de la semana junta a Paul y Naira, aunque finalmente fue el de Armilla el que se hizo con el favor del público.

La Gala 2 la unió a Álex Márquez y el 'Quiero Decirte', de Abraham Mateo y Ana Mena. Cris Regatero aseguraba que la evolución de los pases de micro a la gala era evidente, sin embargo, "no hemos visto conexión con tu compañero, y lo mismo que le decíamos a Martin que su evolución ha ido en positivo, tu evolución ha sido plana y puedes dar más, cualquier canción que te toque tienes que defenderla a tope". Y era propuesta para abandonar la Academia.

Los compañeros finalmente la salvaban de la nominación.

Y a la tercera llegó la temida nominación. Violeta no consiguió esquivar la propuesta del jurado tras cantar junto a Chiara el 'I kissed a Girl' de Katy Perry, y lo hacía de la peor forma: enfrentándose a su querida compañera de concurso y amiga fuera del programa, Denna.

Buika explicaba que seguía notándola insegura en el escenario y que podía dar mucho más de sí, la miembro del jurado le aseguraba que con la nominación le estaba poniendo "un as en la manga, porque a veces ayuda a embestir para arriba".

Tras una semana agridulce en la que Denna y Violeta han estado más unidas que nunca, la de Motril ha dado todo de sí con su peculiar versión de 'Es por tí' de Juanes. Durante su entrevista con Chenoa reconocía que no se había visto aún todo lo que tenía dentro, la motrileña pasaba varias semanas complicadas e incluso durante la semana reconocía que se encontraba un poco bloqueada y que no estaba demostrando todo lo que tenía dentro, por lo que le apetecía hacer algo diferente y que le permitiese mostrarse desnuda y vulnerable sobre el escenario, algo que sin duda consiguió tras su delicada interpretación donde apenas su voz era apoyada por un sintetizador.

Y llegó el momento de la fiesta. Tras varias galas de tensión llegaba el momento de la Gala de Navidad, un especial que volvía a reunir a los 16 concursantes sin la presión del jurado, sin expulsiones ni nominados. Una noche mágica que volvió a juntar a las dos granadinas de la edición tras su 'Padam, Padam'. Denna y Violeta sirvieron todo sobre el escenario para embelesar al público presente en plató y en sus hogares al ritmo del ‘Santa’s Coming For Us' de Sia. La de Ogíjares y Motril volvieron a reencontrarse para alegría de muchos que ven como a estas dos amigas les queda mucho camino por delante.

En la Gala 5 el jurado destacó el "magnetismo especial" que sentían al verla actuar y señalaban que su interpretación de 'Only You' con Bea era una esas actuaciones en las que la de Motril tenía una dinámica "muy bonita". Las redes se volcaron y no fueron pocos los que apuntaban que Violeta lucía como una digna finalista del programa.

Y en la séptima gala llegó la tragedia. Con el paso de las semanas la cosa se complica para el jurado y el cuidado de los pequeños detalles se hace necesario para salvarse de la nominación. Los motivos ya no tienen que ser necesariamente problemas de afinación, basta con que otros compañeros destaquen más para quedarse rezagado, o que el jurado decida que es tú momento. Chiara y Violeta. La lucha de dos grandes amigas por mantener su puesto dentro de la Academia de Operación Triunfo llegaba. La barbarie, de la que tanto hacen gala los seguidores de ambas nominadas a la hora de defender a sus protegidas, estaba asegurada.