Dolorosa regresa con sus ‘Mujeres’

Después de unos años intensos y dos trabajos seguidos, Dolorosa decidió darse un descanso en 2019. La banda granadina, “quizá por agotamiento, quizá por pura lógica vital o quizá por aquello que cantaba Cohen con tanta lucidez: “I’ve seen the future, brother, It is murder”, ¿quién sabe?”, hizo una parada para resetear y coger perspectiva. Esta semana regresan con nuevo trabajo,Mujeres, que desde el 8 de marzo está disponible en formato digital. “Decidimos parar, estábamos agotados, no habíamos parado de componer, grabar y tocar desde el año 2016 a un ritmo casi frenético: editamos dos discos y un E.P. en apenas dos años. Tal era nuestro ritmo de trabajo que todavía tenemos un buen puñado de canciones grabadas que no hemos editado. Lo haremos, en un futuro mejor” cuentan los integrantes de la formación, aunque Raúl Bernal, artífice del proyecto junto a Natalia Muñoz, matiza que las canciones de este trabajo llevaban alrededor de cinco años en la recámara. “Decidimos, durante un tiempo, pensar en otras cosas, reestructurar nuestras vidas, nuestros futuros y nuestras familias. Nos dijimos “hasta luego” con la certeza de quién lo dice de corazón.

En este tiempo Raúl Bernal montó un pequeño estudio en su casa, el Estudio Libertario, y allí, “sin prisa ni pretensión”, decidieron comenzar a darle forma a una idea que les rondaba la cabeza desde hacía muchos años: “Rendir homenaje a algunas compositoras que nos han marcado en nuestra forma de entender la vida y la música”. Fue así como, a partir de una noche de concierto en la Corrala de Santiago, volvieron a “los discos imprescindibles de grandísimas artistas de nuestro país” y seleccionaron cuatro de ellas: Massiel, Vainica Doble, Mari Trini y Cecilia. “Quien nos conozca sabrá de nuestro profundo respeto hacia cada una de ellas, hacia su música, su lucha y su titánico esfuerzo por alzar la voz en un mundo, por aquel entonces, con pocos huecos y respeto hacia la mujer compositora e interprete”.

La formación ha querido rendir tributo artistas que fueron compositoras de sus canciones

Fue así como surgió Mujeres, “grabado con mimo y cariño, todo hecho en casa”. Se trata de un E.P. compuesto por cuatro versiones de compositoras españolas de los años 70 “que igual llevan grabadas dos años” pero han visto la luz este 8 de marzo. “Dolorosa queremos rememorar la labor trascendental de estas precursoras, que abrieron camino al resto de mujeres de nuestro país en plena Dictadura. Necesitamos referentes femeninos que nos den ejemplo, que sirvan de inspiración para seguir su senda. El ejemplo de estas pioneras rompió los moldes de una estructura rígida en lo que respecta al papel de la mujer en la sociedad, y a su vez dentro de la industria musical. Ahí va nuestro pequeño homenaje a estas Mujeres”.

Grabado y mezclado por Raúl Bernal en el Estudio Libertario, cuenta con los habituales de la formación: Natalia Muñoz (voz) el propio Bernal (guitarras, teclados y voces); Antonio Lomas (batería) y Chesco Ruíz (bajo y Pedal Steel).

¿Por qué estas cuatro autoras? Decidimos homenajear a artistas que había formado parte de nuestra infancia y preadolescencia y tomó forma cuando decidimos que fueran mujeres”, explica Bernal. “En aquella época se valoraba más la imagen de las artistas y el trabajo de compositor y arreglista se centraba más en los hombres. Massiel no tuvo una carrera como compositora extensa pero tiene también sus temas. Triunfó más fuera de España que aquí. Imagino que fue duro para ella hacerse un hueco. Cecilia era una niña burguesa pero se reveló contra el papel establecido de casarse, tener hijos... Mari Trini es la que más respeto me ha dado siempre: lesbiana y saliendo del armario en una época determinada. Pero las mejores han sido Vainica Doble, pocas veces habrá sido superadas dentro del pop”.