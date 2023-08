Duende y talento en el 'Mundo' de India Martínez durante el Tropicalia Summer Music

India Martínez (Córdoba, 1985) hizo gala de su cálida y potente voz para enamorar con su especial ronquío flamenco a los cientos de personas que no faltaron a la cita con la cantante de 'Mujer Salvaje', 'La Gitana' o '90 minutos', entre otras muchas canciones, en el Tropicalia Summer Festival de Salobreña. Durante dos horas, la artista cordobesa hizo un recorrido por sus grandes éxitos y presentó 'Nuestro Mundo', su último trabajo.

Y como no podía ser de otra forma comenzó su viaje musical con 'Nuestro Mundo' que levantó los primeros aplausos, le continuó 'Antique' para posteriormente hacer un recorrido por sus temas clásicos, los más actuales y sobre todo dejando claro su sello personal en todas ellas.

Martínez no dejó pasar el tiempo para saludar e identificarse con un público que estaba entregado en todo momento y que pudo vibrar con mucho entusiasmo.

La cordobesa se encuentra inmersa en la gira de promoción de su último trabajo, un álbum que "está superando mis propias expectativas. Uno siempre cuando tiene un proyecto nuevo, aunque lleve veinte años en el mundo de la música, vuelve con esa novedad, la sensación es cómo si estuvieses empezando. Al menos yo me tomo así cada proyecto y 'Nuestro Mundo' está funcionando muy bien, me está transmitiendo tanto que al final supera lo que me podía imaginar", explica la cantante a Granada Hoy. Además, resalta la emoción que siente al ver al público cantar sus canciones nuevas, "las cantan como si fueran de toda la vida, y lo disfrutamos mucho en el escenario. Está siendo todo muy bonito".

Haciendo gala de la humildad que la caracteriza, le quita importancia a los éxitos que acumula concierto tras concierto, "la gente te recibe con cariño, con los brazos abiertos, y eso hace que te entregues. La energía tan bonita que se crea es mágica, y eso es gracias a la gente, no a mi, son ellos los que permiten que esto pase". Una magia que le ha llevado por escenarios de toda España, entre ellos Salobreña, y que próximamente trasladará a distintos países europeos. "Vuelvo a salir después de muchos años a cantar fuera de España, porque en mi adolescencia estuve cantando flamenco en varios sitios. Pero es emocionante porque ahora vuelvo con mi disco, con mi repertorio, para mostrar la artista en la que me he convertido y que me puedan descubrir otra vez, que me sientan nueva siendo veterana es una sensación super bonita. Es una sensación que me gusta mucho, seguir sembrando, abriendo nuevos horizontes y yendo a rinconcitos donde no había estado nunca".

Y 'a la luz de los faros de un coche' -en este caso de las luces del Tropicalia-, 'con la luna de único testigo', India reconoce que al ver cómo emociona tanto al público, se deja llevar, "uno no se para a pensar realmente cuánto puede llegar a emocionar al público, simplemente lo vives, realmente es la mayor recompensa. Lo que me llevo es que la gente se identifique con mis canciones, que las haga suyas, que les pueda ayudar en momentos más personales, que les acompañen en situaciones de soledad o de enamoramiento, o en una boda, cumpleaños... en cualquier instante de la vida. Que mi música esté presente y les ayude, es sin duda mi mayor regalo".

Ya en 2021, India Martínez encandiló al público de la Costa en Motril tras bajarse y cantar rodeada de sus incondicionales 'Vencer al amor', algo que asegura que ya es algo obligatorio en todas sus actuaciones, porque no concibe cantar la canción sin estar cerca de su público.

La artista es muy querida, por eso no es de extrañar la entrega del público que no para de cantar canción tras canción. Casi como un himno, sonaron bien fuerte 'Corazón hambriento' o 'Las burbujas del Jacuzzi'. No faltaron tampoco 'Será por eso', 'Convénceme' o 'Loco'.

Un sueño por cumplir

"Sigo proyectando mis sueños y deseos. A base de trabajo, si sigo por esta línea y mañana no me canso de ello y decido hacer otra cosa, seguirán apareciendo más frutos -en referencia a su música-, creo que cuando eres constante, acabas llegando a donde quieres. Me veo cantando igual, con mi público, mi gente... da igual que sean cuatro personas o 40.000, canto de la misma manera, aunque si somos más siempre es mejor -reconoce entre risas- porque la energía se concentra y es muy bonito, pero me esfuerzo y doy todo de mi de igual forma en un teatro que en un campo de fútbol", indica India Martínez.

Al hilo, asegura que cada día es importante, "estar feliz, bien, tranquila... rodeada de buena gente con buenas vibraciones, llega un momento que con que cada día cuente, es suficiente".

Por último, la cantante, que se sorprende y alegra a partes iguales al saber que cuenta con un gran número de incondicionales en la costa granadina, asegura que aquella niña que paseaba por la playa cantando hace algunos años, "sigue teniendo la ilusión intacta porque cada día que me subo al escenario me siento igual o más todavía que cuando era esa niña, la única diferencia es que ahora viene mucha gente a verme y ya no es sólo una necesidad personal de cantar en mis momentos, sino que al final el concierto se convierte en un momento más especial que necesito desquitarme de todo lo que siento. Es una forma de comunicarme, sacar los sentimientos, y cuando hay tanta gente que lo comparte contigo es precioso".