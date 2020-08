Hablando sobre música con ellos, una se va dando cuenta de que son un grupo con muchas ganas de componer melodías. Tienen un concepto de la industria musical que se aleja mucho del aire mainstream que, en ocasiones, parece acaparar a todos los medios de comunicación. Harikiri Beach -Israel Moreno, sintetizadores, cantante y voz en esta entrevista; Tony Balle, batería; y Rubén Moreno, bajo- nació en Motril y lleva con orgullo eso de provenir de la Costa Tropical. En una ciudad donde el indie se ha asentado y ha echado raíces, sus componentes recuerdan que no se trata de un género, sino de una forma de producir y entender la música. "Somos un grupo indie, pero indie de los del principio", aseguran. Se buscan la vida para poder sacar adelante cada detalle de su trabajo y cuentan con la ayuda de algunos amigos, como ocurre con Paul Grau, que les presta el estudio y les ayuda con el tema de la producción. Sea como fuere, este grupo granadino con base electrónica, promete fiesta en cada uno de sus conciertos. Y el rollo playero y la fruta tropical hacen un buen combo para que esa promesa se cumpla y más ahora, que andamos en temporada alta y el cuerpo pide mar.

-Si como banda les diesen la oportunidad de presentarse libremente, ¿qué dirían?

-Lo primero decir que somos tres niños normales, pobres y trabajadores. La música para nosotros es pasión de verdad. Empezamos comprándonos nuestros instrumentos y siendo muy indies. Pero claro, somos indies en el sentido más puro. Quiero decir, que en los 90 ser indie era grabar por tu cuenta y producir por tu cuenta, sin sello ni nada. Nosotros empezamos así y seguimos así, lo hacemos todo por nuestra cuenta y lo pagamos todo. Buscamos el diseñador, vamos al estudio de Paul Grau… En fin, que nos ocupamos de todo. Básicamente esa sería nuestra presentación, que somos un grupo indie de verdad, no de hoy en día.

-¿Por qué les dio por la 'beach' (playa)?

-Porque este grupo es de la Costa Tropical. Somos playeros. Se fundó en la playa con la idea del fresquito, lo tropical. Tenemos mucho de eso: chirimoya, mango, aguacate… A ver, no es por vender esto pero, la verdad es que esta zona es un poco diferente al resto de España. Lo de tener un microclima y tal, no es común. Básicamente por eso lo de la playa, no es por nada más en especial.

-Se salen un poco del estilo que siguen la mayoría de bandas emergentes de Granada, ¿eso es algo bueno?

-Tocando llevamos bastante tiempo. No acabamos de empezar realmente. ¿Si es bueno llevar un estilo diferente? Sí y no. Lo de hacer un estilo distinto es bueno por el hecho de ser diferentes y no como el resto de la manada. Ahora, si nos favorece o no, creo que eso no depende de nosotros. Pensamos que sí, porque hacemos lo que nos da la gana y funciona. Cada uno juega al fútbol a su manera, ¿no? Nosotros jugamos así y vamos ganando partidos poco a poco…

-Estamos en la época de los grandes productores musicales gracias a la música urbana, ¿es algo que les ha favorecido?

-Supongo que sí o supongo que no… Vuelvo a repetir que no es algo que dependa de nosotros. Favorece porque nosotros hacemos música electrónica, llevamos sintetizadores y Ableton. En fin, programaciones y Vocoder. Pero luego la batería y el bajo son analógicos de toda la vida. ¿La música urbana? Si entendemos como música urbana el reguetón o el trap, pues claro que puede favorecer. Todo lo que sean sonidos nuevos y formas de hacer música nuevas está bien. En Harakiri Beach tenemos las puertas abiertas a todo.

-Parece que los sintetizadores andan reviviendo, ¿qué importancia tienen en sus canciones?

-Los sintetizadores nunca han muerto. Se empezaron a desarrollar en universidades en los años 50/60, se empezaron a comercializar por Robert Moog en los 70 que hizo el minimoog. Y ya en los 80 los japoneses elaboraron algunos mucho más económicos (Yamaha, Roland…). En esa época hubo un boom de sintetizadores espectacular. En los 90 quizá apareció una serie de músicos que eran más de guitarras y eso, pero seguía habiendo grupos con sintetizadores. Ya en los 2000, puede que porque empezaron a ser más baratos, se empezaron a usar mucho más. La verdad que para nosotros como grupo, consolidan la base de la música que hacemos porque es electrónica. Los sintetizadores lo que hacen es precisamente eso, música electrónica porque el sonido se hace a través de la electricidad.

-Les han puesto muchas etiquetas, entre ellas ‘Electropop Tropical’. ¿Han acuñado este último término?

-No hemos acuñado nada. Por desgracia hoy en día los medios y lo que no son los medios, tienden a etiquetar. Siempre suelen hacerlo. Etiquetar es algo que bueno, está hecho para las masas. Tú vas al supermercado y te encuentras que está todo etiquetado. Es básicamente para que las masas no se calienten la cabeza. Hay que decir: "esto se parece a esto" y "esto a esto". Que vaya, las etiquetas tampoco son malas y menos si son etiquetas tan cachondas como las que nos ponen. Pero, por desgracia la industria musical tiende a etiquetar. Más que nada para diferenciar y ponerte un sello, como el ganado. Nosotros nunca hemos sido de etiquetarnos.

-Podrían hacer una colaboración con los chicos de ‘LocoPlaya’, parecen seguir una filosofía similar...

-Voy a ser muy sincero podría haber abierto Google o YouTube y haber puesto LocoPlaya para ver quiénes son. Estar un poco a la defensiva. Pero la verdad que no tengo ni idea de quiénes son y no seguimos la filosofía de nadie. Somos gente que llevamos escuchando música desde chicos. No somos electrónica nada más. A veces hemos sido más pop, en su tiempo también incluso punk. No hemos intentado nunca, ni queremos, ni nos sale, parecernos a otros grupos. A ver, que igual hay sonidos que te inspiran, pero eso son tecnicismos y gustos.

-¿Nuevo álbum o single en mente?

-Estamos componiendo. Por lo pronto ya tenemos dos temas nuevos, como te he comentado saldrán remixes de nuestro último disco. Concretamente de la canción ‘Bosques’. Javi Animatek ha hecho el remix en streaming, a través de Twtich. Él hace en directo tutoriales de Ableton y digamos que la mezcló así. Por lo pronto lo que tenemos es esto, a ver lo que pasa.

-Para quien no haya asistido a ningún concierto suyo, ¿qué puede encontrarse allí?

-Diversión. Es lo que pretendemos dar. Que la gente se lo pase bien y nosotros también. No somos un grupo para que la gente llore. Nos gusta la fiesta. Repartir chirimoya y el pulpo seco. Nos gusta el jolgorio.