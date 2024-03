Eric (Los Planetas) y CajaGranada combaten la desigualdad a ritmo de batería

El Centro Cultural CajaGranada acoge desde el pasado octubre unas clases "muy especiales" en las que Eric Jiménez, miembro de Los Planetas y Lagartija Nick, imparte lecciones gratuitas de batería a menores en riesgo de exclusión social que vienen de las realidades más diversas y difíciles, según explica el propio centro en una nota de prensa.

Así, ambas partes becan sesiones específicas para menores que se encuentran en riesgo de exclusión. Los participantes, que en su mayoría tienen entre 6 y 9 años, provienen fundamentalmente de la asociación ALFA-Almanjáyar en Familia, aunque ha sido tal la demanda que se está estudiando ampliar las plazas para dar cabida a otras asociaciones y edades.

Igualmente, este proyecto didáctico, musical y social, está estableciendo nuevas sinergias con otras iniciativas y entidades como la asociación SuperarT, que atiende a personas con diversidad funcional y que viene desarrollando su actividad en el taller de danza del Centro Cultural CajaGranada desde 2009.

La batería es complicada, por eso en las clases se utilizan metodologías cercanas y afectivas con el objetivo de que el alumno no aborrezca el instrumento. Se usa la equivocación como recurso, el juego como sistema de enseñanza, se incorporan instrumentos procedentes de otras culturas y regiones (el yembé, el bongó, el timbal, el cajón) e incluso el baile, porque "no hay nada en el mundo de la percusión que no podamos hacer con nuestro propio cuerpo", asegura Eric.

En estas sesiones los alumnos pueden pasar unas horas lejos de sus dificultades diarias y tener un momento de calma y liberación, ya que, como dice Eric, "la música cura el alma y es el mejor tratamiento contra los problemas". Asimismo, ha querido agradecer "a CajaGranada Fundación su impulso en la puesta en marcha estas clases becadas y el ofrecimiento de espacios perfectamente dotados para la formación de la cantera musical de Granada, muy valorada, pero, lamentablemente, poco apoyada".

"La satisfacción más grande, su sonrisa"

"Probablemente, la satisfacción más grande que he sentido en la música no ha sido el aplauso del público en un festival de 50.000 personas, sino la sonrisa de estos niños cuando les sale un ritmo y salen de clase igual que entraron, corriendo", ha añadido.

Por su parte, Fernando Bueno, director de CajaGranada Fundación, ha hecho hincapié en "el orgullo que supone para esta entidad que un músico de la talla de Eric Jiménez desarrolle en nuestras instalaciones una acción formativa como esta, que tanto bien hace a niños y adolescentes con problemas; desde esta Fundación seguiremos impulsando la cultura, la educación y diversificando las realidades que atendemos".

"Valga como ejemplo que uno de los nuevos alumnos que acaba de incorporarse a estas clases es Daniel, el chico con autismo que fue subido al escenario por el grupo Coldplay en su tercer concierto en Barcelona, un instante que se ha hecho viral gracias a la emoción y espontaneidad del momento", ha destacado.