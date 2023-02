El Congreso Escribidores se estrena en Granada con una mesa redonda sobre ficción

Pierre Assouline, Ioana Gruia, Inés Martín Rodrigo y Rodrigo Blanco Calderón han sido los participantes de la mesa redonda moderada por Paloma Jiménez con la que se ha inaugurado este jueves en Granada el Festival Escribidores. El delegado de Turismo, Cultura, y Deporte, Fernando Egea, y la representante de la cátedra Mario Vargas Llosa, Caterina Salomón, también han intervenido en la primera sesión celebrada en el Centro Lorca de la segunda edición de la cita. Desde el primer acto celebrado el miércoles en Málaga con la presencia del propio Nobel peruano hasta este sábado 25, un total de 27 autores españoles y latinoamericanos debatirán sobre la situación actual de la literatura con Francia como país estrella de esta edición.

Para Fernando Egea es un logro que Granada esté entre las sedes de un Festival con la proyección y el futuro de Escribidores. Algo que considera lógico si se tiene en cuenta "el plantel de escritores y actividades literarias que existen tanto en la ciudad como en la provincia y el interés de la ciudadanía”. “Lorca visitó Nueva York y Cuba dónde nacieron algunas de sus obras más prodigiosas, lo que demuestra que el intercambio cultural siempre es enriquecedor” afirma. Por eso se dan cita autores "de uno y otro lado del Atlántico", un viaje "de ida y vuelta" que siempre ha sido "tan favorable para la literatura".

Egea también destaca la importancia de la nómina de autores y especialistas que participan en las mesas redondas, "literatos que van a realizar una puesta en común y a desarrollar una tertulia enriquecedora en la que también se aportan mutuamente".

Por su parte, Caterina Salomón apunta que Escribidores continua con su actividad en Andalucía estableciendo en Granada su sede para que creadores, periodistas y académicos conversen sobre literatura. Este viernes el Centro Lorca acogerá la segunda de las mesas redondas de la cita en la ciudad: Ángel Esteban, Jorge Hernández y Santiago Roncagliolo participarán en un acto de nuevo moderado por Paloma Jiménez. Los autores e investigadores reflexionarán sobre las historias de su vida, el proceso creativo y el arte de la escritura.

Organizado por la Cátedra Vargas Llosa, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y la Fundación Unicaja, el festival es una apuesta por revitalizar los lazos culturales y sociales trasatlánticos para configurar a Andalucía como la capital de las letras esta semana. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.

Los participantes

Escribidores nació "con el espíritu de conectar las dos orillas a través del Atlántico, de hermanar a Europa y América con la cultura y la literatura, de alentar el debate y el diálogo y de contribuir a la creación de ciudadanía a través del pensamiento crítico", señalaba durante la presentación Raúl Tola, director del festival y de la Cátedra Vargas Llosa, uno de los organizadores junto a la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Una cita que hasta este sábado tendrá como sedes el Museo Picasso, la Sala de Conciertos María Cristina y el Museo de Málaga en esta ciudad; el Museo de Artes y Costumbres Populares en Sevilla; el Centro Federico García Lorca en Granada, y el Centro Fundación Unicaja en Almería.

En esta ocasión se ha elegido como país invitado a Francia por ser "una de las mayores potencias literarias del mundo" y por la reciente incorporación de Vargas Llosa a la Academia Francesa", comentaba Tola.

También participarán autores como el español Manuel Vilas; los mexicanos Jordi Soler, Jorge Hernández, Marisol Schulz y David Toscana, el argentino Martín Caparrós y la cubana Zoe Valdés. Otros asistentes confirmados son los peruanos Renato Cisneros y Santiago Roncagliolo y los venezolanos Gustavo Guerrero y Rodrigo Blanco Calderón, mientras que de forma virtual intervendrá la escritora chilena Isabel Allende.

Junto al periodista, novelista y biógrafo Pierre Assouline, en representación del país invitado en esta ocasión se cuenta con los autores franceses David Foenkinos, Mathias Enard y Maylis de Kerangal, . que participó en la charla de este jueves en Granada.

Premios

En esta edición, se entregará el Premio Escribidores a la Gestión Cultural a Raúl Padilla, fundador y actual presidente de la Feria del Libro de Guadalajara; y el Premio a la Trayectoria Literaria, a título póstumo, a la escritora brasileña Nélida Piñón, recientemente fallecida.

Vargas Llosa

El escritor, político y periodista peruano protagonizó este miércoles junto al autor cubano Leonardo Padura el encuentro titulado 'Los personajes de mi vida' en la sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga. Comentaba Vargas Llosa, que Madame Bovary fue un libro que le "transformó profundamente". La seducción que le produjo ese personaje, que creyó encontrar la vida en la ficción de los libros, fue tan grande que le llevó a tomar probablemente la mayor decisión de su vida: "Significó mi elección de dejar la literatura como el centro de mi vida". "Tenía muchas dudas al respecto, me preguntaba qué clase de literatura podía ofrecer un país como Perú, donde no había prácticamente editoriales, donde había muy poquitas librerías y estaban muy desconectadas de los grandes centros de cultura del mundo y, sin embargo, leyendo a Flaubert olvidé inmediatamente todas estas cosas y me dije que no existe nada que se compare a la riqueza de la literatura, a la formidable transformación de la literatura", explicaba este miércoles Vargas Llosa en la inauguración de la segunda edición.