Vídeo | El Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada celebra su cuarta edición

El Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada amplía sus días de celebración en su cuarta edición y tendrá lugar del 11 al 18 de noviembre, en los que ofrecerá a los espectadores casi un centenar títulos entre largometrajes, documentales y cortometrajes, además de numerosas actividades paralelas, como exposiciones, jornadas profesionales, conciertos de música de cine y presentaciones de libros. Tras el éxito de la pasada edición, el certamen granadino no solo amplía sus días de celebración, sino también la cantidad de títulos programados, con 13 largometrajes de ficción, 14 documentales y 74 cortos.

La Sección Oficial de largometrajes de ficción a competición reúne las producciones españolas En temporada baja, de David Marqués, una comedia con Antonio Resines y Edu Soto; El hombre del saco, film de terror dirigido por Ángel Gómez, y Alguien que cuide de mí, debut tras las cámaras de la escritora Elvira Lindo que codirige con Daniela Féjerman esta película protagonizada por Aura Garrido y Emma Suárez. Además, el certamen programa las óperas primas Amanece, de Juan Francisco Viguega; Trazos de Piel, de Christian Genovés; People Fuck You Know, de Juanda López, y Joni Pata de Conejo, de Ismael Vázquez; La fuga, de Tuti Fernández, y Las chicas están bien, de Itsaso Arana. Fuera de concurso se exhibirá el film La manzana de oro, del veterano Jaime Chávarri.

La Sección Oficial de largos se completa con los estrenos de las producciones internacionales de corte biográfico: Séneca, de Robert Schwentke que protagonizan John Malkovich y Geraldine Chaplin, que recrea los últimos días del filósofo cordobés, y Klammer: Rozando el límite, de Andreas Schmied, que narra las proezas del legendario esquiador austriaco.

El certamen cinematográfico, que celebrará todas las proyecciones en los cines Megarama, “apuesta esta edición principalmente por el cine español, haciendo hincapié en las producciones andaluzas”, tal como explica el director del Festival, Jorge Onieva, quien aspira a que el Festival se convierta en “un punto de encuentro para cineastas incentivando la unión y convivencia entre creadores y público”.

Género documental

La sección oficial de documentales reunirá títulos como Libres, de Santos Blanco, que se adentra en el día a día de los conventos de clausura; Frente al silencio, de Emilio J. Ruiz, que lleva la pasión por el flamenco a los campos de concentración de Auschwitz, o Dolor impune, de Gabriel Chicano, que aborda el drama del acoso escolar a través de cuatro trágicas historias reales. A estos títulos, con los que arrancarán las proyecciones el día 13 de noviembre, se sumarán De Lorca a Lorca, de Germán Roda, protagonizada por Carmelo Gómez; Peleamos, un viaje al mundo del boxeo de Noel Gálvez, o Rotspanier. Los esclavos españoles del nazismo, de Rafael Guerrero.

De corte biográfico son los documentales Jorge. Una travesía de Coque Malla, de Cristina Martín y María José Martín; Aníbal, el arquitecto de Sevilla, donde Paco Ortiz aborda la figura del arquitecto de la mítica Plaza de España de la ciudad hispalense; El crítico, de Juan Zavala, que aborda la figura del crítico de cine Carlos Boyero, y La memoria del cine. Una película sobre Fernando Méndez-Leite, de Moisés Salama, sobre el actual presidente de la Academia del Cine.

Sesiones de cortometrajes

Respecto a los cortometrajes, el Festival Premios Lorca programará cuatro sesiones. La primera tendrá lugar el martes 14 de noviembre con los títulos Demon Box, de Sean Wainsteim (Canadá); Esto no es Noruega, de Alicia Albares; 1590/Dos mil veinte, de Nayma Romero; Rutina, de Roberto López Carneiro; Memoria del océano, de César Ríos; Ganas de reñir, de Marta-Cora Castro; Matrioshka, de José Ros (Cuba); La búsqueda, de Mario Santiago; Trabajo a media jornada, de Belén Anguas; Justus, de Kin Culetto (Suiza); La familia Miñarro, de Roberto Navarro Torres; Un pasaje sin regreso, de José Gómez de Vargas (República Dominicana); Desconocidos, de Pedro García de Viedma; In Half, de Jorge Morais; y Me llaman Bridge, de Tzrini Rose Meyler (Irlanda).

El segundo programa de cortometrajes se proyectará el miércoles 15 de noviembre en los cines Megarama y reunirá doce trabajos: La hormigonera verde, de César Ríos; Leonor, de Rubén Tadeo; Perder, de Rubén Gindo Nova; Sombras del pasado, de Jaime García; Anticlímaz, de Néstor López y Óscar Romero; Night Show, de Cristina Mediero; El libro rosa, de Alberto Rodríguez; Leo, de Sergio Postigo Cruz; 7 formas de decir adiós, de Jorge Naranjo; Pediofobia, de Antonio Chamaco; Yegua, de Javier Celay, y Un sorbo de emociones, de Mario Santiago.

La tercera sesión, programada para el jueves 16 de noviembre en los cines Megarama, estará integrado por los cortometrajes Hambug Manor, de Juan Carlos Mostaza; A menudo me pregunto por un mundo sin ruido, de Miguel López; Siembra, de Javier Barbero; Dragón blanco, de Rodrigo E. Marino y David Santamaría; Rejas, de Ignacio Castillo; Raíces, de Luisje Moyano; Point Jordan, de Pol Miró Sánchez; Span, de Antonio D. P. Alcarria; Tu tijera en mi oreja, de Carlos Ruano; Ida sin vuelta, de Nayma Romero; El ladrón de lluvia, de Luis Sánchez; El chico de la cortinita, de Mario Santiago; Sacrilegio, de Pedro Casablanc, y Dark Cell, de Jean Michel Tari (Francia).

La cuarta y última sesión, que se programará el viernes 17 de noviembre, mostrará los títulos Estint, de Raúl Díez Rodríguez; Baba, de Miguel López; Madre selva, de Nata Moreno; París 70, de Dani Feixas Roca; El cacharrico, de Óscar Toribio Carbayo; Work It Class!, de Pol Diggler; Cementerio de coches, de Miguel Ángel Olivares; El semblante, de Raúl Cerezo y Carlos Moriana; La última caja, de Juanlu Moreno Somé; Los veranos de tu invierno, de Nei Loya; Quiet, de Héctor Romance; Mara, de Daniel Allué y Josep Císter Rubio; Un buen trato, de Anais de Hita, y O V O, de Stiv Spasojevic (Francia).