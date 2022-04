El Festival de Teatro de Títeres regresa del 25 al 30 de abril

El delegado de Cultura y Patrimonio Histórico, Antonio Granados; el director de espacios escénicos de la Junta, Manuel Llanes y el coordinador del Teatro Alhambra, Enrique Gámez han presentado la XXIII edición del Festival internacional de teatro con títeres, objetos y visual que se desarrollará del 25 al 30 de abril. Xavier Bobés y Alberto Conejero, Andrea Díaz Reboredo y la compañía La Mue/tte protagonizan la muestra que esta temporada tendrá un prólogo el día 19 de abril con la inauguración de la exposición La casa del títere Las Lastrillas y un amplio catálogo de actividades paralelas gratuitas. En la presentación también han participado Toté Carmona, codirector de la compañía Kaos Teatro e Iker Pérez, codirector de la compañía Arena en los bolsillos.

El XXIII Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual quiere con esta exposición contribuir a la visualización de esta iniciativa pionera de desarrollo local a la vez que celebrar la trayectoria de una de nuestras compañías más longevas, Kaos Teatro. La casa del títere Las Lastrillas es un proyecto del Ayuntamiento de Moclín, la asociación Antefarsa Títeres y la compañía Kaos Teatro. Cuenta con una exposición permanente y un taller para aprender y disfrutar las distintas técnicas de construcción y manipulación.

La XXIII edición de la muestra comienza su andadura el 26 de abril a las 21:00 horas con el espectáculo El mar (visión de unos niños que no lo han visto nunca), de Xabier Bobés y Alberto Conejero quienes afirman que: “La pieza –fruto de nuestro primer encuentro como creadores– propone un dispositivo en que los objetos, el poema y el material documental conviven sin jerarquías”. Este montaje, recomendado para mayores de 14 años, relata la historia de una promesa que no se pudo cumplir, la que hizo un maestro a sus alumnos. El maestro era Antoni Benaiges. Los alumnos eran los alumnos de la escuela rural de Bañuelos de Bureba, un pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la hizo un día de invierno de 1936. Les prometió el mar. El 25 de julio de 1936 Benaiges falleció. La promesa del maestro ya no se podrá cumplir.

Dentro del programa central, el jueves 28 de abril le toca el turno a Andrea Díaz Reboredo con el montaje Silencio que es una obra de teatro visual que nace de dos poéticas; la manipulación objetual y la Lengua de Signos. Una obra sobre la capacidad de escucha y observación, en la que tanto público oyente como sordo, compartirán un espacio común de comprensión y contemplación.

Otro mago de los objetos y de lo pequeño, Xavier Bobés, contribuye con su mirada externa en la conformación de Silencio, en la que también está involucrada junto a Andrea otra intérprete, Miriam Garlo, que introduce en la creación las inmensas posibilidades expresivas y artísticas de la lengua de signos.

Cierra el Festival Internacional de Teatro con Títeres, Objetos y Visual la compañía francesa La Mue/tte con el montaje Battre encore (Siempre vivas) el sábado 30 de abril a las 21:00 horas. A través del teatro visual, Delphine Bardot explora las imágenes resultantes de la interacción entre una actriz y el personaje masculino que ella misma manipula. Este lenguaje corporal transcribe, mucho más intensamente que las palabras, las formas de la dominación y la negación a someterse. En una atmósfera inquietante donde acechan las sombras, la música de Santiago Moreno, nutrida por las melodías populares de América Latina, se entremezcla con los acordes del violonchelo. El relato es una libre interpretación de la historia de Las Mariposas, nombre con el que eran conocidas las hermanas Mirabal, dominicanas asesinadas por el dictador Trujillo en 1960.

Las localidades para estos tres espectáculos pueden adquirirse en la web del teatro y en taquilla, desde una hora antes del inicio de los espectáculos, a un precio único de 6 euros. También pueden consultarse los días y horas de las visitas guiadas y los horarios de visita de la exposición.

Actividades paralelas gratuitas

Comenzarán, el día 25, con una sesión extraordinaria del Club de lectura de textos dramáticos de Granada que desde hace cinco temporadas organizan el Teatro Alhambra y el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas y dirige el especialista en la materia Bonifacio Valdivia. El encuentro, que contará con la presencia de Alberto Conejero y Xavier Bobés, versará entorno a su creación El mar (Visión de unos niños que no lo han visto nunca). El teatro ha abierto un cuestionario de inscripción en su web para aquellos interesados en participar en esta sesión.

El miércoles 27, se proyectará el cortometraje de animación No somos islas de la multipremiada compañía granadina Arena en los bolsillos, dirigido a público infantil y familiar. A las 10:00 la proyección será en el aula de dos colegios granadinos dentro del exitoso ciclo que el Teatro Alhambra desarrolla para centros docentes. La segunda será a las 18:00 horas, en el propio teatro, y abierta al público hasta agotar aforo. Esta pieza corta de títeres creada para vídeo presenta con una especial belleza y sensibilidad un tema muy afín a la situación que hemos vivido con la actual pandemia, el confinamiento y la soledad que ha provocado en los mayores.

Iker Pérez, codirector de la compañía Arena en los bolsillos ha explicado que el corto está inspirado en la historia real de Roberto Román, un anciano de la ciudad de Buenos Aires que dedica sus días a hacer pequeños barcos de papel, y con todos ellos dentro de una caja de cartón, se sienta a diario a la puerta de un colegio esperando la salida de los estudiantes que corren a su encuentro para que “su abuelo” les regale un barquito que llevar a casa... La felicidad en un instante.

También el 27, pero a las 21:00 horas tendrá lugar la proyección del documental El retratista, de Alberto Bougleux y Sergi Bernal sobre el joven maestro catalán Antoni Benaiges, que en el curso 1034-1935 es asignado a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, una pequeña aldea de Burgos. Antonio tiene un objetivo a alcanzar: quiere enseñar a los niños a escribir. Cuenta con un método sencillo: la técnica Freinet, basada en la imprenta escolar, que el maestro Antonio decide poner a disposición de la libre fantasía de los niños del pueblo.