Granada estará en la final de 'OT 2023' con nombre propio: Paul Thin

No hay nada que se le resista a Paul Thin. El de Armilla derrocha talento, versatilidad, sensibilidad y creatividad cada vez que se sube a un escenario y hace suyas cada una de las propuestas musicales que desde Operación Triunfo le lanzan semana tras semana. Él ya es un artista en sí mismo. El público lo supo desde el momento en el que entonó las primeras sílabas de aquel magnético 'Way Down We Go' de Kaleo en la Gala 0, y que ha ido reforzando semana tras semana, actuación tras actuación, con ganas de ver y escuchar más. Los profesores también llevan tiempo diciéndole que fuera le espera una carrera prometedora. Operación Triunfo 2023 llega a su fin, ya se conocen a los tres primeros finalistas que se rasgarán las vestiduras sobre el escenario, y como no podía ser de otra manera, Paul es uno de ellos. Se le unen Naiara y Juanjo.

"La noche viene con emociones muy fuertes", anunciaba Chenoa al principio de la Gala 10, y no se equivocaba. Quedan tan solo dos semanas para la gran final de una edición que ha ido "in crescendo" con el paso de las semanas, tanto dentro como fuera de la Academia. Una Gala 10 con regusto a semifinal en la que se ha despedido a Chiara, la última concursante nominada -se enfrentaba a Lucas- tras una semana intensa de campaña de sus seguidores que han llevado a la menorquina hasta la emblemática Times Square de Nueva York -al menos una foto de ella para pedir el voto-, además de involucrar a empresas y famosos de todos los ámbitos.

Poco han importado esta semana las canciones, y eso que el nivel ha sido espectacular. El jurado tenía bastante claro quienes eran sus favoritos y tocaba dar una valoración global de todo el concurso de cada uno de los concursantes, votaciones mediante, para descubrir a los dos más puntuados de la tabla que se convertirían en los dos primeros finalistas. Tras unas valoraciones con pocas sorpresas para el público que semana tras semana ve por donde van las preferencias, Naiara y Juanjo se convierten en los primeros finalistas.

El propio público presente en el programa no ha podido reprimir la sensación de impotencia que ha recorrido el cuerpo de muchos telespectadores al ver como valoración tras valoración, Ruslana era la menos valorada a pesar de ser una de las concursantes a las que más se le ha exigido. "Aunque en algunas ocasiones estuvieras 'cagada por las patas de abajo', cuando has salido a ese escenario, te la ha pelado a un nivel increíble. Te has quedado con todos nosotros. Eres una voz muy joven, tiempo tendrás para madurarla, mi puntuación para ti es un 7.5", le indicaba Buika, otorgándole la puntuación más baja de la noche. Y el público ha empezado a corear "¡Tongo, tongo!".

Al tercero de los finalistas lo han escogido los profesores. "La persona que creemos que tiene que ser el tercer finalista es alguien que tiene una personalidad marcadísima como artista… potencial… creatividad….", aseguraba Noemí Galera antes de anunciar que Paul Thin, el de Armilla, era el elegido.

La próxima gala, ya si, la semifinal real, se decidirán el resto de finalistas. Las votaciones vuelven a abrirse y el público decidirá quien de los cuatro restantes -Bea, Lucas, Ruslana y Martin- se queda fuera de la final.

Nuevas canciones a la vista

Si hay algo que ha quedado claro, aunque muchas veces se olvida, es que la vida comienza después de Operación Triunfo. Los concursantes que están fuera de la academia empiezan a publicar su primer sencillo, la canción con la que se presentan oficialmente en la industria musical y que marcará un poco el camino a seguir. Si hace dos semanas salían los de Salma, Álex Márquez y Suzete, esta semana pasada lo hacían los de Omar y Denna.

En general todas las canciones están siendo un éxito, y las escuchas suben como la espuma. Pronto se unirán las canciones de Cris B y Violeta, anunciadas para el próximo viernes.

Además, hace pocas fechas salió a la venta el primer disco recopilatorio de Operación Triunfo 2023: Lo mejor (1ª Parte), que reúne los mejores temas de las primeras galas del talent musical que, como era de esperar tras ver la repercusión de las últimas firmas, se han vendido 20.000 copias y se ha convertido en disco de oro.

Por otro lado, y tras anunciar que se han vendido todas las entradas de los dos primeros conciertos de la gira anunciada -1 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y 27 de junio en el WiZink Center de Madrid- y anunciar una segunda fecha en ambas localizaciones un día después de cada concierto, toca saber lo que muchos seguidores llevan tiempo reclamando y que era un secreto a voces: la gira pasará por más ciudades, entre la que se podría encontrar Granada, y que muy pronto el programa desvelará.