Granada, una ciudad de super dibujantes

Las noticias de que Jorge Jiménez iba a formar parte del nuevo proyecto de DC, en el que Batman y Catwoman iban a ajustar cuentas pendientes, así como la incorporación de Natacha Bustos al nuevo one shot de Power Girl, vuelven a demostrar que la provincia se ha convertido en los últimos tiempos en un vivero para artistas del comic.

De aquí han salido, de una forma u otra, algunos de los primeros lápices de este arte, comenzando por Gabriel H. Walta, afincado en la provincia desde hace años, y ganador en dos ocasiones de un Eisner; también es el caso de Sergio García, Premio Nacional de Ilustración 2023 por llevar “la narración gráfica a otros lugares y por multiplicar las posibilidades de la ilustración”, según reconoció el jurado en su fallo.Pero no solo se trata de premios. Entre la nómina de artistas made in Granada se encuentran algunos que han conseguido, de una forma u otra hacer llegar esta disciplina, más minoritaria que otras como el cine o la literatura, a las grandes masas, como es el caso de Belén Ortega, partícipe en Batman: Urgan Legends, donde se mostró por primera vez un Robin abiertamente bisexual, una polémica que puso al hombre murciélago en boca de muchos.

También son bastantes aquellos artistas que con su historia han dado el salto del cómic a otras disciplinas artísticas, como es el caso de Visión, de Gabriel H. Walta, que sirvió como base para desarrollar Wandavision, la serie de Disney+. Lo mismo se podría decir de Moon Girl and Devil Dinosaur, de Natacha Bustos que también se ha convertido en serie de televisión para la compañía del Ratón Mickey.

Pero no solo de metahumanos vive el hombre, y son muchos los artistas de Granada que han utilizado el comic para contar otro tipo de historias, como es el caso de Enrique Bonet y La araña del olvido, donde narra la búsqueda de Agustín Penón del cuerpo de Federico García Lorca durante varios años.

Jorge Jiménez - Batman #125

El nombre de Jorge Jiménez está irremediablemente unido al de DC. El de Cádiar lleva años trabajando con la editorial del hombre murciélago, un trabajo que recientemente se ha traducido en la publicación de la nueva serie del superhéroe, en colaboración con Chip Zdarsky. Antes, el dibujante granadino ya había publicado Supersons, centrada en las aventuras de los hijos de algunos de los superhéroes más famosos de la editorial.

Natacha Bustos - Moon Girl and Devil Dinosaur

Aunque nacida en Ibiza, Natacha Bustos se graduó en Bellas Artes, en la UGR, y pronto comenzó a ver que podía ganarse la vida pincel en mano. Marvel contactó con ella para hacer una sustitución en un número de Spider-Woman y así hizo sus primeros dibujos para el gigante de la industria, unos pasos que le han ido llevando cada vez más alto hasta llegar a Moon Girl and Devil Dinosaur, que incluso cuenta con su propia serie de televisión.

Juanjo Guarnido - Blacksad

Si hubiese que quedarse con un único nombre del cómic en Granada, ese sería el de Juanjo Guarnido. El dibujante, residente desde hace años en Francia, es uno de los granadinos con mayor proyección internacional en lo suyo, y buena muestra de ello es la serie de comic Blacksad, protagonizada por el detective homónimo y que ha recibido infinidad de premios y el apoyo unánime de la crítica y el público.

Gabriel H. Walta -Vision

Aunque nacido en Melilla, Walta lleva ya varios años residiendo en la provincia, desde donde ha conseguido alcanzar uno de los mayores reconocimientos del mundo del cómic, el Premio Eisner, premio que ha conseguido en dos ocasiones gracias a Vision, su particular versión, escrita por Tom King, y que sirvió de punto de inicio para Wandavision, la popular serie de Disney+. Setient, también con arte de Walta, llegó a estar nominada a estos ‘Oscar del comic’.

Javier Fernández - King Spawn

¿A quién quieres más a papá o a mamá? Javier Fernández fue uno de esos artistas que se alejó de las dos grandes editoriales norteamericanas para fichar por Image Comic y traer de vuelta a Spawn. El rechazo de Fernández fue, además, literal, pues tenía contrato en vigor con DC cuando le llegó un e-mail de Todd Mcfarlane para embarcarse en ese proyecto. El resultado fue uno de los comics más vendidos del siglo XXI.

Enrique Bonet - La araña del olvido

Los comics no son únicamente para superhéroes, en sus páginas entran cualquier tipo de género, y sino que se lo digan a Enrique Bonet, responsable de La araña del olvido, en el que relata la búsqueda emprendida por Agustín Penón para tratar de localizar el cuerpo de García Lorca en 1955. “Lo que me empujó a dibujarla y guionizarla fue el mismo Penón y esa búsqueda incansable que le costó la fortuna y la salud”, contó a este periódico hace unos años.

Alejandro Sánchez - Shazam

Los superhéroes no son solo historias y dibujos, también color. Y de esta parte se encargan, entre otros, Alejandro Sánchez. El granadino lleva ya varios años dando luz a varios de los superhéroes más conocidos, entre ellos Shazam. Sánchez se unió a las nuevas aventuras del alter ego de Billy Batson junto Mark Waid y Dan Mora, que cogieron las riendas a principios de año. También se le ha podido ver en Supersons, con Jorge Jiménez, o Urban Legend, con Belén Ortega.

Sergio García - Anatomía de una historieta

Junto a Guarnido, Sergio García es uno de los talentos granadinos más conocidos fuera de nuestras fronteras. Si el autor de Blacksad ha desarrollado su obra en Francia, García ha cruzado el charco y entre sus trabajos se encuentran varias portadas de The New Yorker. Pero también ha hecho sus pinitos en el país vecino con Guerra, coproducida por el Musée National Picasso-Paris y la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême.

Belén Ortega - Urban Legends

Black Cat fue la primera colaboración entre Belén Ortega y un gigante del comic norteamericano, en este caso Marvel. Aquello fue en 2019, antes de la llegada del Covid-19 y desde entonces el móvil de la granadina no ha parado de sonar. Uno de sus últimos trabajos, para DC, fue Batman: Urban Legends, una historia que generó cierta polémica al revelarse que Robin, el inseparable compañero de Batman, era bisexual.

Lola Moral - Odi's blog

Lola Moral es algo así como la mano derecha de Sergio García, con el que “vida y cabeza”, como ella misma afirma. Juntos han creado innumerables obras (“y seres humanos”), entre los que destaca el personaje de Odi, convertido ahora en la marca Moral. El libro Odi’s blog está ideado como un proyecto que rompiera las fronteras del idioma y las barreras que éste impone, fue editado en un principio por Dargaud Benelux y reeditado en muchos países, entre ellos España.