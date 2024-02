Pocos nombres hay más granadinos que Carmen, de ahí que la provincia haya salido bien parada de la tercera edición de los Premios del cine andaluz. Cerrar los ojos, La sociedad de la nieve y Secaderos, por partida doble, han sido los ganadores granadinos de una noche donde la gran triunfadora ha sido Te estoy amando localmente (Alejandro Marín, 2023) que narra los inicios del movimiento LGTBI en Andalucía.

Cerrar los ojos, el regreso de Víctor Erice al cine tras tres décadas alejado de él, se ha llevado el premio a Mejor largometraje. La cinta, rodada en varios puntos de la Costa Tropical, se impuso así a La espera (F. Javier Gutiérrez), Mamacruz (Patricia Ortega) e incluso la ya mencionada Te estoy amando locamente. La película, eso sí, se ha dejado por el camino el premio a Mejor Interpretación Masculina Protagonista con Manolo Solo (Miguel Garay), así como el de Mejor Interpretación Femenina de Reparto, donde aparecían los nombres de María León y Petra Martínez entre las candidatas.

El galardón ha sido recogido por los productores de la película, José Alba y Odile Antonio-Baez, y la actriz Petra Martínez, y supone "un placer y un honor", como reconocimiento a esta cinta, ha señalado Alba desde el escenario. La siguiente parada de la película es Valladolid, en la gala de los Goya, donde la cinta opta a 11 nominaciones, entre ellas Mejor película, Mejor dirección (Víctor Erice), Mejor actor principal (Manolo Solo), Mejor actor de reparto (José Coronado) y Mejor actriz de reparto (Ana Torrent).

La sociedad de la nieve, por su parte, se ha llevado el título a Mejor largometraje de producción no andaluza, sumando así un galardón más a una extensa lista de reconocimientos que podría tener el broche de oro en la próxima edición de los Premios Oscar, donde la cinta de Bayona compite en la categoría de Mejor película extranjera.

Mejor suerte ha tenido la película producida por Netflix, que ha hecho pleno y se ha llevado el único premio en el que competía. Entre las candidatas estaban también 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola Solaguren), la película de animación Robot Dreams (Pablo Berger), que también podría cerrar el año con un Oscar, y Un amor (Isabel Coixet).

Pero la gran triunfadora de Granada ha sido Secaderos, que se ha regresado de la Casa Colón de Huelva con dos premios: Mejor música original (Paloma Peñarrubia) y Mejores efectos especiales (Amparo Martínez).

A la hora de recoger el premio, Martínez ha aprovechado su discurso para acordarse del conflicto que sufren los palestinos por los ataques de Israel, especialmente el recuerdo a las mujeres que dan a luz en Gaza. La ganadora ha querido recordar el sufrimiento de esas mujeres leyendo un texto de la actriz y educadora maternal Andrea Ros, autora de Lo hago como madremente puedo, que recuerda a "las madres de Gaza, aterradas ante el inminente parto", con "contracciones entre escombros con frío". "Me cuesta entender que haya un mundo que haya mujeres pariendo en el infierno, aprendiendo a lactar mientras huyen mientras rezan", para lamentar que "lo comparto desde la otra parte del mundo, la parte del mundo que está permitiendo esto", ha concluido.

Rocío Mesa, responsable de esta particular historia de amor a la Vega de Granada, optaba a Mejor dirección novel, premio que finalmente ha recaído en Alejandro Marín. También tenían opciones de ganar Sergio Mauriño competía en la categoría de Mejor dirección de arte, que ha recaído en Vanesa de la Haza (Tin & Tina); Merche Sanz en Mejor vestuario, que ha sido, ex aequo, para Consuelo Bahamonde y Andrea Escudero (La espera) y Lourdes Fuentes (Tin & Tina).

En total ha sido 25 los galardones, incluyendo el Premio Carmen de Honor a Jose Luis Gómez que se entregaron ayer en la tercera edición de estos premios, que contaron además con la presencia de Martita de Graná como presentadora junto al malagueño Salva Reina.

La película de Alejandro Marín ha sido la ganadora con un total de cinco estatuillas (entre ellas, Mejor Guión Original y Mejor Dirección Novel) pese a competir inicialmente en once categoría. Y es que, de hecho, esta gala se ha caracterizado por la diversidad de premiados, pues a Te estoy amando localmente le siguen Mamacruz (con cuatro premios) y La espera y Tin & Tina (con tres) y un escalón por debajo estarían, también empatadas, Secaderos y la película de cine de naturaleza Iberia, naturaleza infinita (Arturo Menor).