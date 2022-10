Un corto estrenado en el Festival Help Me Please, reconocido en el certamen de Cine del Sáhara

Wanibik, la película del realizador argelino Rabah Slimani, ganó este domingo la Camella Blanca, símbolo de paz para el pueblo saharaui, en la decimoséptima edición del Festival Internacional de Cine del Sáhara, FiSahara. El jurado otorgó el segundo premio a El arte de la resistencia en Burkina Faso, de la directora brasileño-coreana Iara Lee, y el tercero a El jardín nómada, del saharaui Mohamed Salem Mohamed Ali.

La cinta de Slimani, quien rechazó estrenar su película previamente hasta la proyección en este festival, relata la historia de un grupo de alumnos que ruedan su proyecto final en el muro que divide el Sáhara Occidental con el territorio controlado por Marruecos, después de la ruptura del alto el fuego en 2020.La Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, donde se rodó la película, acogió ayer la última actividad del festival después de seis días de proyecciones cinematográficas, actividades culturales y vivencias en los campamentos de refugiados saharauis, en el suroeste de Argelia.

La película de Salem Mohamed Ali, que se hizo con el tercer galardón, narra la historia de "cómo un joven refugiado saharaui cultiva hortalizas en uno de los lugares más inhóspitos del mundo enfrentándose a la escasez de agua, temperaturas extremas y una tierra estéril".

La actriz española Itziar Ituño, y el actor Guillermo Toledo fueron los maestros de ceremonia de la entrega de premios en la que la comunicadora social afrocolombiana Emiliana Bernard y la realizadora y periodista Dorothée Myriam Kellou pronunciaron un discurso de agradecimiento.

El realizador Emilio Martí, que recibió una Mención Especial del Jurado, estrenó por primera vez el cortometraje, Pequeño Sáhara, de manera simultánea con el festival solidario Help Me Please de Granada y el Festival Voces del Sáhara Occidental que tuvo lugar en Xalapa y en Ciudad de México (México). “El cine se hace fuerte localmente, con jóvenes saharauis utilizando el séptimo arte para rescatar costumbres ancestrales, pero al mismo tiempo tiene más capacidad internacional”, remarcó la directora de FiSahara, María Carrión.