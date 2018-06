José Antonio García, un Ulises que hace rock a su manera

José Antonio García suena a viejo rock, pero no se dejen engañar, las leves arrugas que surcan su cara son señales de guerra de quien lleva de bolo en bolo y de gira en gira desde 1978, cuando comenzara a andar los punk TNT en Huétor Tájar. Él dice que se encuentra en la cara B de su vida, pero nada más lejos, cuando se le denomina como viejo rockero hablamos del sabor a old style que desprende su primer largo en solitario Lluvia de piedras y que, pese a los retrasos por razones de fábrica, se presenta hoy en Granada. José Antonio García le quita hierro a la demora y apunta en positivo que casi mejor, "así damos a la gente más tiempo para escucharlo antes de los conciertos de otoño", espeta. Será en una firma de discos esta tarde a partir de las 18 horas en el Corte Inglés de Arabial.

Pese a haber publicado decenas de discos, tanto con 091-banda de la que es histórico vocalista- como con TNT o Guerrero García, este granadino aún siente ese cosquilleo de ilusión al presentar un nuevo trabajo. Se declara muy contento este disco, "un disco crítico al tiempo que optimista y que reúne la experiencia que he cogido durante todos estos años", cuenta el músico que por primera vez se enfrenta en solitario a la presentación de un disco. Aunque, como él indica, nunca ha estado solo. "Además de haber tenido siempre grupos, nunca me he sentido solo porque he tenido músicos conmigo". García menciona su anterior EP, un trabajo de cuatro canciones titulado Cuatro tiros por cabeza, en el que colaboró con El Hombre Garabato, que se han convertido en sus actuales músicos y compañeros de gira, porque aunque ahora salga con su nombre, el cantante reconoce que "no sabe estar sin su banda".

El género José Antonio García se desmarca por completo de lo que le venía escuchando en sus bandas iniciales, es un disco que se afana en halagar sus raíces, que se enreda en un sonido de rock de garaje y que coquetea con el punk, con su"parte simple". "Es la música que me gusta", dice orgulloso este músico que busca en esta etapa, como condición sine qua non, "tener una identidad propia". Por contra, explica que 091, la banda fetiche de su carrera, "tiene su propia personalidad" y ha intentado separarse de eso para arraigar la suya propia. Aspecto que también cultivó otro de los componentes de la banda, José Ignacio Lapido, y que ha conseguido obtener los frutos de ese desmarque. Sobre el cantautor, García asegura tenerle sobre todo, admiración.

Volviendo a Lluvia de piedras, un disco de buenas canciones, "con buenos estribillos y buenas melodías", José Antonio García reivindica el español en el rock, más bien, reivindica el rock sin lengua. "Las canciones suenan bien en cualquier idioma mientras las melodías sean buenas y las letras estén bien adaptadas", explica, pero lo que sucede es que "cantar en inglés es fácil porque no cuentas nada y siempre suena muy bien por el hábito adquirido", sentencia el músico que en sus letras precisamente ha apostado por tres mensajes claros: el paso del tiempo, la denuncia social y las relaciones personales.

Estas temáticas son bastante comunes, pero al fin y al cabo, todos somos humanos y se escribe sobre lo que se vive. "Es difícil escribir sobre todas", dice, y subraya la del paso del tiempo. Como resumen: este rockero old style, mantiene que pese a los años, su cabeza "sigue igual que cuando tenía veinte años", y su sonido le delata.