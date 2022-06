José Antonio Meca, cronista de la primera vuelta al mundo en el Festival Gravite

El Festival Gravite, Granada viaje en el tiempo, acoge una producción con narración, instrumentos de época, el coro de cámara de Granada y todo un despliegue que nos acercará a las crónicas de uno de los supervivientes de la expedición, el veneciano Antonio de Pigafetta. Este acontecimiento tendrá lugar en el Teatro CajaGranada este miércoles 1 de junio a partir de las 21:00 horas.

Da la vida a este personaje y sus crónicas la voz más famosa de Granada José Antonio Meca, un fijo en las grandes series como Juego de Tronos, Breaking Bad, o uno de los grandes personajes que dobla, el Maestro Yoda, de la saga Stars War.

Su relación con Gravite y el Coro de Cámara

José Antonio Meca concibe el Festival Gravite como una propuesta muy interesante que mezcla iniciativas que pueden parecer dispares, pero consiguen aunarse perfectamente, encontrando muy motivador el hecho de buscar un punto de intersección entre la ficción sonora, la música, la ciencia o la interpretación, por ejemplo. Su relación con el Coro de Cámara es mucho más estrecha, recuerda con cariño cuando le puso voz a Alfonso X el sabio bajo la dirección musical de Jorge Rodríguez Morata y con el extraordinario guión de Emilio García (IAA), como uno de sus trabajos más emocionantes.

Intervención en Gravite Festival

Para Meca su intervención en Gravite, en la que pone su voz a Antonio Pigafetta, cronista de la primera vuelta al mundo, es una gran responsabilidad que piensa gestionar de la mejor manera posible. Este personaje viajó junto a Magallanes y El cano y fue escribiendo un diario de todo cuanto aconteció. Meca piensa que los espectadores se sobrecogerán al escuchar un relato así, acompañado de la música de la época y las voces del Coro de Cámara. Meca cree firmemente que espectáculos como el del Festival Gravite son necesarios, ya que además de disfrutar tienen un claro componente pedagógico.

José Antonio Meca señala que la crónica de Pigafetta parece una aventura salida de su imaginación. Ha preparado el personaje con el diario guionizado en numerosas ocasiones, pero aún así le cuesta asimilar todo lo que pasó debido a la crudeza del relato, haciendo referencia al propósito del mismo, la canela, el jengibre, la nuez moscada... entre otras especias que, hoy día encontramos fácilmente en cualquier supermercado. Llega a comparar esta aventura con un futuro viaje a Marte, señalando que no será mucho más que dar la vuelta al mundo en aquella época.

Momento profesional

Haciendo referencia a su profesión cuenta que, llevando más de tres décadas tras un micrófono, trabajando mucho y teniendo muchísima suerte, puede decir que está en la situación de elegir proyectos y esto en su profesión es mucho. Según él, no se trata sólo de tener o no una buena voz, sino de cómo la uses. Se trata de una competencia no muy leal, pero si muy competitiva tanto con los demás como contigo mismo.

La ciudad de Granada

Para Meca, Granada es una tierra llena de potencial llena de personas inquietas con ganas de aprender en la que cada año imparte formación online y presencial a unos 150 alumnos. Le resulta curioso que la mayoría de ellos se formen por placer, aprenden doblaje, técnica documental, radioteatro o incluso a hablar de manera solvente en público. Sea para lo que sea, que un alumno confíe en él para cualquier disciplina de la voz es un regalo, indica. En nuestro país ha formado a figuras como, la poetisa Ángeles Mora o a periodistas de RTVE, Antena 3, Tele 5, etc. Ya fuera de España, forma a presentadores de la televisión nacional de Guinea Ecuatorial.

Trayectoria

En más de 30 años de profesión ha puesto voz a todo aquel que se ha cruzado por su atril, no puede contar muchos de ellos por la confidencialidad con las productoras ya que se trata de una profesión muy anónima. Recientemente ha puesto voz a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y entre los trabajos que más ilusión le hicieron fue cederle su voz al maestro Yoda en sus campañas comerciales o haber pasado por Juego de Tronos. Además, ha hecho decenas de documentales y cientos de anuncios.

Próximos proyectos

Actualmente se encuentra dirigiendo una ficción sonora (radioteatro) que se estrenará el próximo 17 de julio con público en directo y trata sobre el mundo íbero de hace 2500 años. También, forma parte de la programación del 50 aniversario del descubrimiento de la Dama de Baza, en julio se encerrará en el estudio para grabar

una serie documental de dos guionistas muy vinculados a Granada, tras las vacaciones de verano estará en Cáceres dejando su voz a un espectáculo sobre el Universo, con esperanzas de que en breve se estrene un programa para planetarios españoles en el que también ha puesto su voz, y en Granada impartirá un curso en la Escuela Remiendo Teatro sobre el manejo de la voz que tendrá lugar del 4 al 15 de julio.