El escultor José Luis Vicario presenta su cuarto poemario 'Coda'

José Luis Vicarios nació en Santander y durante toda su vida se ha dedicado a la escultura, ha estudiado en las mejores escuelas artísticas de París, Nueva York o Berlín, pasión que mantiene con su trabajo como docente de la Facultad de Bellas Artes de Granada. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, como el que se le otorgó en el año 2000 por la creatividad en el arte contemporáneo la Fundación Pilar i Joan Miró, llamado Premi Pilar Juncosa i Sotherby´s. Además, ha tenido la oportunidad durante un proyecto de tres años de exponer sus obras en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York.

El escultor no solo se ha querido centrar en el arte plástico sino que a lo largo de su carrera ha mostrado sus pensamientos y reflexiones sobre arte en cuatro poemarios, el primero publicado en el año 2015, Deriva, en el que reflexionas sobre las vitrinas del Museo MET de Nueva York al que fue mucho en su etapa viviendo en ciudad de los rascacielos. Para su segunda obra, Textos Esculpidos, se centró en su experiencia trabajando para el Museo de Arte Contemporáneo Nueva York. Su tercera obra fue Tremolor en el año 2022, obra editada por el Museo de Pollença en 2022.

Vicarios presenta ahora su cuarto poemario Coda en el que ha trabajado durante cinco años, intentando reflejar todos los pensamientos y reflexiones que ha ido teniendo a lo largo de todas las exposiciones que ha realizado en estos años. Es un libro que quiere reflejar todos los procesos creativos que se esconden detrás de una exposición. Para ello ha dividido el libro en cinco capítulos cada uno refleja uno de los sentidos: vista, gusto, tacto, oído y olfato. Cada capítulo contiene una serie de poemas que reflejan los sentimientos que autor atribuye a ese sentido.

Una de las peculiaridades de este poemario gira en torno a su diseño gráfico, que en este caso divide los capítulos en tres partes diferentes debido al tipo de letra y colocación de cada uno de los textos. También llama la atención la ausencia de imágenes o ilustraciones, pero en palabras del propio autor: "El texto no necesita nada visual que lo acompañe, ya que las palabras explican por sí mismas los sentimientos que se quieren transmitir". Las únicas imágenes que contiene este libro están en portada y en la contraportada, que representan una obra que realizó el autor para una exposición del Museo Pollença de Mallorca.

En el propio libro el autor explica la importancia que tienen para él las palabras para poder desarrollar los pensamientos que le surgen, pero que son algo superficial o escaso par poder conseguir transmitir todo lo que uno siente. "Escribo con la seguridad de que el lenguaje solo fija una parte raquítica de lo que pienso, pero tengo la certeza de que da un paso a un mundo repleto de matices que no me pertenecen y me sobrepasan".

La presentación de Coda se realizará el próximo 15 de marzo en Centro de José Guerrero a las 20:00 horas y contará con la presencia del propio autor así como Víctor Borrego, profesor también de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada del departamento de Escultura, y con el escritor y gestor cultural Jesús Ortega.