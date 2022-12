Una treintena de joyas musicales reivindican al compositor que pagó el billete de Falla al exilio

Valentín Ruiz-Aznar (1902-1972) fue maestro de capilla de la catedral de Granada durante más de 40 años. El compositor, sacerdote y profesor del conservatorio, fue una figura muy destacada en la vida musical de esta ciudad y un amigo muy próximo y colaborador de Manuel de Falla. A pesar de su trayectoria, su figura no ha trascendido tanto como la de otros músicos de su generación. Ahora es posible acceder a parte de su legado porque el pianista Omar J. Sánchez y la soprano Esmeralda Jiménez han grabado las composiciones para voz y piano del compositor maño.

Trayectoria

Nacido en la localidad de Borja en 1902, Valentín Ruiz-Aznar llegó a Granada en 1927, ciudad en la que permanecería hasta su muerte. Allí ocupó el cargo de maestro de capilla durante más de cuatro décadas, fundó y dirigió el Orfeón de Granada y la Schola Cantorum del Seminario y desarrolló una extensa labor pedagógica como Profesor de armonía y contrapunto del conservatorio granadino, convirtiéndose en una figura clave en la vida musical de la ciudad.

Ruiz-Aznar fue, desde joven, un gran admirador de la obra de Manuel de Falla con quien colaboró y a quien le unió una estrecha amistad, hasta el punto de que, tras el estallido de la Guerra Civil, intercedió por él a las nuevas autoridades y llegó a pagar el billete del barco que llevaría a Falla al exilio en Argentina. A la muerte de Falla, Ruiz-Aznar fue el encargado de la custodia sus muebles y libros, así como de la selección y recopilación de la inacabada La Atlántida.

El disco

Sus composiciones se dividen, fundamentalmente, en música coral y música vocal con acompañamiento de órgano o piano. Estas últimas, inspiradas casi siempre en el canto popular. Composiciones de pequeño formato que alcanzan un gran nivel de perfección y en las que se establece una unión indisoluble entre música y palabra. Precisamente 31 de estas composiciones para voz y piano, auténticas joyas escondidas del acervo musical español, muchas de ellas inéditas hasta ahora, son las que el pianista Omar J. Sánchez y la soprano Esmeralda Jiménez han recogido en un CD.

“Siendo conocedor del repertorio lírico habitual de canción de concierto internacional, he de decir que pocas veces me he sorprendido tanto como cuando descubrí la enorme calidad y finura que atesoraban estas joyas de la canción lírica española. Escuchando la Canción de Cuna al Niño Soñador, pensé que esa perfecta simplicidad, pureza, y honestidad musical eran de un genio”, señala el pianista e impulsor del proyecto Omar J. Sánchez.

Entre las composiciones recogidas en el CD figuran las 3 Canciones Españolas (1939) herederas de las 7 Canciones españolas de Falla (1914). De su propio ciclo de 7 canciones españolas (1941-1942) destaca la nº 5, Nana, de inspiración andaluza, que fue premiada en el Concurso Nacional del Frente de Juventudes en Madrid (1942) y asimismo se realizó en versión orquestal. Al igual que Falla, Ruiz-Aznar consigue extraer magistralmente del canto popular andaluz el ritmo, la modalidad, y los giros ornamentales característicos.

Se incluye también su ciclo más conocido, el Tríptico de Navidad (1948), con la Canción al niño soñador, Nacimiento del Salvador para 3 voces blancas y Villancico del Rey Negro. Como ejemplos de canción de temática religiosa destaca Vous qui croyez (1959), con texto de Marie Laffranque, hispanista experta en la figura de Federico García Lorca, con influencias de Franck, Saint-Saëns, Fauré, Ravel... Cercana a este lenguaje armónico también se encuentra Pecho de la Virgen (1961), con letra de Juan Gutiérrez Padial, poeta granadino coetáneo del autor.

Para redondear el programa se presentan el Preludio vasco para órgano (1926), una de las pocas obras netamente instrumentales en el que fue su instrumento, así como algunos ejemplos de canción religiosa con órgano, que constituyen el grupo más numeroso de composiciones.

Para finalizar se incluye el ciclo de 4 Canciones Alpujarreñas (1962), estupendos ejemplos de la canción coral popular, recogidas en el pequeño pueblo granadino de Murtas.

Colaboraciones

Junto a Omar J. Sánchez al piano y la soprano Esmeralda Jiménez, han participado en la grabación el organista Juan San Martín, el barítono Thomas Hansen, el alto Javier Ares, el tenor Mariano Valdezate, María Salas (triple) o el conjunto vocal Chiavette. La grabación se realizó en la Colegiata de Santa María de Borja (Zaragoza), localidad natal de Valentín Ruiz-Aznar.