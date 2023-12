¿Levantarse a las 5 de la mañana hace que vaya mejor? Juan Antonio Alañón responde con una novela que es una distopía sobre la meritocracia

El autor granadino Juan Antonio Alañón, One Ant, siempre ha querido contar historias pero en pero tardó en darse cuenta que su camino era la escritura. Sus inicios fueron como músico y su primera incursión en la literatura llegó de la mano de la poesía. No fue hasta el cataclismo de la pandemia cuando él decidió que necesitaba contar al mundo lo que vivía a través de una obra de largo aliento. Aunque llegó a plantearse el ensayo, finalmente plasmó sus inquietudes en M.O.M el despertar, una novela de ciencia ficción que nace como una crítica al sistema capitalista que presentó el pasado jueves en la librería Picasso. SINOPSISA los largo de 328 páginas divididas en 21 capítulos, M.O.M (Acrónimo de Máquina Operadora de Multiversos) es una historia post capitalista que narra la experiencia en primera persona de Robin, quien despertará en 2033 de un coma de más de trece años tras un accidente de bicicleta en el que pierde un ojo. Sin una mejor alternativa para encontrar a su mujer y a su hija, desaparecidas desde 2030, acabará implantándose un ojo digital convirtiéndose así en cyborg. Tras un turbulento desarrollo de eventos y con la esperanza de acercarse a su familia, tras reencontrarse con un amigo de la infancia ingresará en un perseguido grupo de resistencia donde conocerá a M.O.M, una inteligencia artificial que tendrá que valorar si puede o no ser él la pieza clave en la consecución del plan en el que llevan años trabajando. ¿El objetivo? Forzar un cambio global hacia un modelo de gestión de recursos más sostenible, eficaz y respetuoso para con la vida en el planeta.SOBRE LA OBRA El resultado es una obra literaria que el autor ha finalmente autoeditado en Amazon y que por la actualidad y controversia de las temáticas que desarrolla, busca no dejar indiferente al lector. M.O.M. nace como crítica al sistema capitalista, señalando su falta de moral, ineficiencia e insostenibilidad, y cuestionando muchos de los mantras que lo sostienen (como el individualismo, la meritocracia, el concepto de libre-mercado o el propio humano-centrismo). Es un intento para des-ideologizar importantes sectores de la población, elevando así el nivel del debate socio-político hacia algo más racional. En esta época de infodemia, verdades alternativas y noticias falsas, M.O.M. trata de ofrecer un punto de luz trasladando el concepto de “verdad” de los dichos a los datos, que no son más que el análisis de los hechos.Está escrita como novela, aunque por la relevancia de las temáticas se reserva ciertos momentos en los que tiende más hacia el ensayo. Para el autor, está escrita con la intención de disputar la batalla por el relato ideológico en el que, a día de hoy, se define “el éxito” o “lo deseable” a través del prisma hegemónico neo-liberalista. Guiado por valores como competitividad, capacismo, hiper-productividad, consumismo, rentabilidad. "¿Si te levantas a las 5 de la mañana la vida te va a ir mejor automáticamente? Si el valor del ser humano es lo que produce, ¿qué pasará cuando eso lo produzcan las máquinas", comenta el escritor sobre el culto a la eficiencia y la productividad como un mantra universal de la sociedad occidental contemporánea que "traslada la culpa al individuo en vez" en vez analizar "las condiciones estructurales". Un camino al que conduce a achacar los males a las personas en unos tiempos de tecnología y robótica. Pero si lo único moral es lo rentable, eso conduce a una pregunta desoladora: "¿Qué pasara cuando las máquinas puedan suprimir el trabajo, cuál será el valor del ser humano?".

Por eso, a través de personajes como la Gaia, trasunto mitológico, trata de crear "un estilo de comunicación dinámico y comprensible hasta por los más pequeños, ampliando el rango de edad a quien va dirigida la obra y presentando una intención hacia un modelo “post-capitalista” que "desea ser la primera piedra en la construcción de alternativas hacia un futuro más digno y sostenible". Porque la única solución a estos problemas pasa por el sistema, aunque cada individuo pueda y deba rebelarse ante él.

Escrita en primera persona y con tres finales, ofrece un estilo que Alañón califica como "muy dinámico" en el que las digresiones se alternan con paisajes cómicos. "Me reservo muchos momentos de humor, por eso los personajes son muy ingeniosos, aunque también sensibles. En general es un libro dinámico, pero de estilo muy híbrido, me cuesta definirme incluso en música". Dirigido para un público que en el ámbito audiovisual disfrute la ficción futurista y distópica como puede ocurrir en Black Mirror o Love, Death and Robots, y que en el ámbito de la literatura se interese por acción, ciencia-ficción, filosofía y crítica social (siendo referencia Un mundo feliz o 1984). BIOGRAFIA Juan Antonio Alañón (también conocido como One Ant) nació en Granada, en 1987. Desde que a los catorce años aprendiera a poner sus primeros acordes con una guitarra, ha dedicado gran parte de su vida al estudio e investigación de la música. Bien como instrumentista o como productor, en estudio o sobre el escenario, nunca ha llegado a reconocerse en un estilo en particular. “Para mí la música, en esencia, está diseñada para dar placer”. En 2015 decide mudarse a Berlín. En 2018 y tras una profunda crisis existencial descubrió casi por accidente su vocación por la literatura, publicando en 2019 su primer libro: Felicidad por Supervivencia, un poemario de treinta y tres caligramas ilustrados.

En 2020 y tras la cancelación por pandemia de una importante gira, decidió volver a enfocarse en la literatura. Dos años tardó en terminar el borrador de la novela M.O.M, el despertar, decidiendo dar por finalizada su etapa berlinesa y regresando a su Granada natal donde, además de promocionar su trabajo literario, combina labores de técnico de sonido con producciones de estudio y acompañamiento sobre el escenario para artistas de muy diferentes estilos.“One Ant significa que solo soy uno más, un individuo como otro cualquiera que forma parte de un orden muy superior a sí mismo. Individualmente y pese a su extraordinaria fuerza, las hormigas parecen insignificantes y podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, entendidas como colonia, son cruciales para los ecosistemas, generando impactos significativos a nivel estructural”.