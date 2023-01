El Kanka: "El éxito no se me sube porque soy consciente del trabajo que hay detrás"

A partir de marzo, Juan Gómez Canca (Málaga 1982), conocido como El Kanka, comienza la gira Cosas de los vivientes con la que recorrerá toda la geografía española y llegará al Palacio de Deportes el próximo sábado 1 de abril. Allí presentará ante los miles de seguidores granadinos que han llenado este mismo espacio para escucharlo su quinto trabajo, el que presenta mes de enero: Cosas de los vivientes. El álbum, que llega cinco años después de su anterior trabajo El arte de saltar está de nuevo autoproducido con su sello A Volar Music y aterriza en varios formatos. Ya puede conseguirse en plataformas digitales y en tiendas en vinilo y también en disco libro con ilustraciones de Anabel Perujo y comentarios del periodista musical Fernando Neira además del CD. Precisamente, este lunes ha estado firmando ejemplares en Discos Bora Bora.

La temática

Cosas de los vivientes es un título que, según el propio El Kanka, agrupa la temática de las 14 canciones que componen el disco y que hablan de temas distintos, pero todos cotidianos y en los que cualquiera puede sentirse representando: "Un muerto no siente, ni le duele la barriga ni sufre desamor o gripe, tampoco come hamburguesas o escucha música. Los vivos sí, por suerte o por desgracia, sufrimos, disfrutamos y vemos la tele. Así que nada, esto es una colección de cosas que nos pasan a los vivos, de experiencias y reflexiones". Y añade: "En algunas canciones me muestro tal como soy y en otras como quiero ser; tratan de la amistad, la nostalgia, la muerte, el amor, los proyectos de futuro y las sombras del pasado, me burlo de los 'opinólogos' y, a veces, tan sólo dejo fluir al verbo".

Un disco que surgió así, "de forma natural". "Yo empiezo haciendo canciones. Luego, cunado toca grabar el disco, voy a ver las que tengo y elijo" cuenta el músico malagueño que parece crear de forma mucho más orgánica sus trabajos de lo que la crítica luego se encarga de encasillar. "Si un disco tiene una personalidad concreta es porque las canciones han sido compuestas en estos últimos cinco en los que he vivido unos acontecimientos específicos sobre los que he reflexionado y tocado, pero en mi caso yo no pienso voy a hacer esto de esta manera".

Los temas

Con el misma carga de humor que se traslucía hasta en los títulos de sus anteriores trabajo, regresa con temas cotidianos y llenos de ironía. 'Propósitos de año nuevo' donde en lugar de los típicos objetivos de inicio de año enumera todo aquello que realmente se termina haciendo; 'Autorretrato' en la que el artista comparte sin tapujos sus virtudes y defectos; 'No se dice suerte' donde con ritmo andino, El Kanka menciona lo bueno y lo menos bueno de su oficio de músico; la canción de amor, la historia de dos imaginada 'O algo'; o 'Para vivir', una balada mediterránea en la que le acompaña la mexicana y ganadora de un Grammy Latino a Nuevo Artista Silvana Estrada. El disco también cuenta con otras colaboraciones como la de Fetén Fetén en 'Canción de adiós y La Orquesta Sinfónica de San Vicente del Raspeig en Baladí.

Cosas de los vivientes es el disco más largo y completo de El Kanka, algo que le parece lógico ya que reúne cinco años de trabajo. "Por eso otros discos tenían 11 o 12 temas y este ha salido con 14", comenta. También es diferente en cuanto a la producción, ya que ha optado por un sonido muy crudo, con arreglos compuestos a la antigua usanza durante los ensayos con los músicos: Pedro Campos, José Benítez, Juan Rubio 'Manin', Álvaro Ruiz y Carlos Manzanares 'Avatar' también en calidad de productor montando los temas desde cero. "Siento que, en la época de la tecnología y las comunicaciones, cada vez se procede menos de esta guisa, pero a mí me apetecía mucho, y ha sido un proceso hermoso. Tengo que decir, para terminar, que este disco es una producción prácticamente grupal, y los arreglos han surgido de forma natural de la mano de mis ya veteranos músicos". De todas formas no desdeña las nuevas formas de producción, ni mejores ni peores y que permiten una gran calidad técnica.

La gira

El mismo músico que en 2016 actuaba en salas de conciertos de formato más reducido como la Industrial Copera regresa ahora al edificio de conciertos con mayor aforo de Granada, el Palacio de Deportes. Un cambio que el malagueño no considera radical sino fruto de una evolución constante que evita que el éxito se suba a la cabeza. "Soy muy consciente del trabajo que hay detrás", comenta.

Una visita que se enmarca en la gira que arranca en marzo y que le llevará a recorrer todo el territorio estatal. Comenzará en Murcia (Sala Mamba) el 3 y 4 de marzo (agotadas las entradas del 4) y seguirá en Sevilla (Cartuja Center) 10 de marzo con entradas agotadas, Cáceres (Palacio de Congresos) 11 de marzo, Bilbao (Santana 27) 17 de marzo, Gijón (Teatro de La Laboral) 18 de marzo, Madrid (Wizink Center) 25 de marzo, Jaén (Teatro Infanta Leonor) 31 de marzo, Granada (Palacio de Congresos) 1 de abril, del 15 al 18 de abril cuatro fechas agotadas en Málaga (Teatro Cervantes), Logroño (Rioja Forum) 21 de abril, Burgos (Forum Evolución) 22 de abril, Huesca (El Veintiuno) 29 de abril agotadas, València (Palau de les Arts) 5 de mayo con entradas agotadas, Barcelona (Palau de la Música) 6 de mayo con entradas agotadas, Chiclana de la Frontera (Concert Festival) 1 de agosto y La Línea de la Concepción (Palacio de Congresos) 6 de octubre. Habrá más fechas que se irán anunciando, incluidas las de la gira por Latinoamérica, donde El Kanka acumula cientos de seguidores. Todas las entradas están disponibles en www.elkanka.com.