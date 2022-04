Kenny Ruiz presenta en Ficzone su nuevo manga, una serie de 'Team Phoenix'

El dibujante e ilustrador granadino Kenny Ruiz presenta este fin de semana su nuevo manga publicado en la revista Bessatsu Shonen Champion, que trata de la serialización de su historia corta Team Phoenix, una versión propia y espacial utilizando a los personajes clásicos de Osamu Tezuka. Toda una delicia que saldrá a la venta en marzo. Aunque el artista finalmente no va a poder asistir este fin de semana al macro evento de la Ficzone, sí que mantendrá su presentación del sábado 2 de abril de manera online a las 17:00 horas, una cita en la que el dibujante dará un adelanto de los proyectos que está a punto de lanzar.

A unas horas de intervenir en Ficzone, el ilustrador granadino repasa con este diario como ha sido su larga trayectoria en el mundo del cómic y su vinculación con la cita granadina.

-¿Cómo comenzó su carrera profesional como dibujante e ilustrador?

-Bueno yo estudié en Granada el Bachillerato Artístico, mis primeros contactos comenzaron en la escuela de artes y oficios de la ciudad desde muy joven y con catorce años cofunde como proyecto autodidacta el fanzine Proyecto Cómic donde estuve publicando varios años. Tras acabar el Bachillerato me fui a estudiar a Barcelona, en la Escuela de cómic Joso, y fue ahí donde desarrolle mi potencial y donde empecé a conseguir mis primeros trabajos.

-¿Qué le impulso después de terminar el Bachillerato Artístico a marcharse a estudiar a Barcelona?

-Barcelona tenía una escuela específica de cómic, que es algo que le falta a Granada. Yo la descubrí a través de un salón del cómic que había en la propia Barcelona y me embarqué después del bachillerato a estudiar en esta escuela especifica y tras finalizar mis estudios en Barcelona conseguí mis primeros trabajos entre los que están la realización de ilustraciones para todas las franquicias de Disney. En diciembre de 2002 comencé a trabajar para Francia en la Editorial Paquet. En 2003 vio la luz una obra que llevaba pensando desde mi estancia en Joso, Le Chasseur d'Éclairs, que tuvo una edición española, El Cazador de Rayos, por parte de Dolmen Editorial.

-¿Cómo ha sido trabajar para Disney? ¿Fue una etapa enriquecedora?

-Lo considero como una etapa muy enriquecedora a la vez que muy cargada de trabajo. Eran muy exigentes pero también he de decir que estaba muy bien remunerado fue de los periodos que más aprendí porque me ayudó a dejar atrás otros trabajos mas precarios y peor remunerados y dedicarme a lo que me gusta. A día de hoy ya tengo más de 20 años de experiencia a la espalda.

-Entre los proyectos en los que está trabajando destaca su último manga de la historia 'Team Phoenix' ¿Puede contarme un poco más?

-Se trata de la serialización de mi historia corta Team Phoenix, una versión propia y espacial utilizando a los personajes clásicos de Osamu Tezuka. Es un universo de ciencia ficción como el de Star Wars. Team Phoenix es una epopeya galáctica donde seguimos a los rebeldes durante su aventura. Entre los personajes tenemos a una princesa caballero. Un poderoso león humanoide y un cobarde monje Shaolin entre otros. El objetivo de los personajes es huir del gobierno robótico que ha conquistado el universo. Nuestros compañeros protagonistas comienzan su aventura en un planeta robótico dominado por los robots donde son perseguidos, donde hay robots muy peligrosos. Allí tendrán encuentros inesperados en los que los personajes se lanzan para salvar el universo.

-Aunque vas a presentar de manera online este manga en la Ficzone ¿Has estado alguna vez en este macro evento anteriormente?

-Sí, por supuesto. Desde el principio de las ediciones de Ficzone en 2009. Me parece una manera increíble de unificar a los fans de los videojuegos, del comic, de las series, de las películas, de la animación, del anime. Es un evento enriquecedor culturalmente, se junta la pasión de todas estas artes, la del dibujo, del videojuego, la de las series y animes... Me hacía mucha ilusión presentar el nuevo manga y la firma de libros en esta nueva edición del macro evento, que además este año es su décimo aniversario. Aún teniendo mucho trabajo y estando pendiente de entregar 32 páginas para la semana que viene, voy a mantener la presentación del sábado a las 17:00 horas. La realizaré desde aquí, desde el estudio, y posteriormente seguiré trabajando en lo que estoy embarcado ahora.